Apple présente la puce M2 Ultra du Mac Pro et Mac Studio

Apple vient de dévoiler la puce M2 Ultra, qui propulse les performances du Mac à un niveau supérieur grâce à un CPU et un GPU plus rapides, ainsi qu'une prise en charge accrue de la mémoire unifiée. Cette puce représente la plus grande et la plus puissante d'Apple, permettant aux nouveaux Mac Studio et Mac Pro 2023 d'être les ordinateurs de bureau les plus performants jamais conçus.

La nouvelle puce M2 Ultra

Fabriquée avec une technologie de gravure de 5 nanomètres de deuxième génération, la puce M2 Ultra utilise la technologie révolutionnaire UltraFusion d'Apple pour connecter les circuits intégrés de deux puces M2 Max, ce qui double les performances. Dotée de 134 milliards de transistors, soit 20 milliards de plus que la M1 Ultra, la puce M2 Ultra dispose d'une architecture de mémoire unifiée offrant une capacité de mémoire record de 192 Go, soit 50% de plus que la M1 Ultra, ainsi qu'une bande passante mémoire de 800 Go/s, deux fois supérieure à celle de la M2 Max. En outre, la M2 Ultra est équipée d'un CPU plus puissant, offrant une augmentation de performances de 20% par rapport à la M1 Ultra, d'un GPU plus grand et jusqu'à 30% plus rapide, ainsi que d'un Neural Engine jusqu'à 40% plus rapide. Elle intègre également un moteur médias plus performant offrant des capacités deux fois supérieures à celles de la M2 Max, permettant une accélération ProRes exceptionnelle. Grâce à toutes ces avancées, la M2 Ultra hisse les performances du Mac à un niveau encore jamais atteint.

Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies d’Apple, a déclaré :

La M2 Ultra offre des performances et des capacités impressionnantes pour gérer les tâches professionnelles les plus exigeantes, tout en conservant l’efficacité énergétique de pointe des puces Apple. Avec des gains de performance considérables au niveau du CPU, du GPU et du Neural Engine, associés à une bande passante mémoire colossale sur un seul SoC, la M2 Ultra est la puce la plus puissante au monde jamais créée pour un ordinateur personnel.

Technologie UltraFusion

La M2 Ultra est conçue en connectant les circuits intégrés de deux puces M2 Max via UltraFusion, la technologie de packaging révolutionnaire spécialement conçue par Apple.

UltraFusion utilise un interposeur en silicium pour connecter les circuits intégrés à l'aide de plus de 10 000 signaux, offrant une bande passante inter-processeur à faible latence de plus de 2,5 To/s.



Du point de vue logiciel, l'architecture UltraFusion permet à la puce M2 Ultra d'être perçue comme une seule entité. Ainsi, il n'est pas nécessaire de modifier le code pour tirer parti des performances exceptionnelles de la puce M2 Ultra, ce qui distingue la technologie UltraFusion de toutes les autres sur le marché.



Le GPU à 76 cœurs offre des performances jusqu'à 30 % supérieures à celles du GPU extrêmement puissant de la M1 Ultra.

Performances et efficacité énergétique de haut vol

Le CPU de la puce M2 Ultra, composé de 24 cœurs, comprend 16 cœurs haute performance de nouvelle génération et huit cœurs à haute efficacité énergétique de nouvelle génération, offrant des performances jusqu'à 20 % plus rapides que la M1 Ultra. Les professionnels de l'étalonnage utilisant DaVinci Resolve sur un Mac Studio équipé de la puce M2 Ultra bénéficieront d'un traitement vidéo jusqu'à 50 % plus rapide par rapport à un Mac Studio équipé de la puce M1 Ultra.

Le GPU peut être configuré avec 60 ou 76 cœurs de nouvelle génération, offrant jusqu'à 12 cœurs supplémentaires et une amélioration de jusqu'à 30 % par rapport au GPU déjà incroyablement puissant de la M1 Ultra. Le rendu des effets 3D avec Octane sur un Mac Studio équipé de la puce M2 Ultra est jusqu'à 3 fois plus rapide que sur un Mac Studio équipé de la puce M1 Ultra.

Une architecture de mémoire unifiée

L'architecture de mémoire unifiée d'Apple, une caractéristique distinctive des puces de l'entreprise, offre une bande passante impressionnante, une latence réduite et une efficacité énergétique exceptionnelle. La puce M2 Ultra offre une bande passante mémoire système de 800 Go/s, surpassant de loin ce qui est pris en charge sur un PC. Elle peut être configurée avec une mémoire unifiée massive de 192 Go, une quantité énorme qui permet de prendre en charge des flux de travail impossibles à réaliser sur un PC. Par exemple, la M2 Ultra peut effectuer des tâches d'apprentissage automatique massives sur un seul système, qu'aucun GPU discret puissant ne pourrait traiter.

Quelques détails techniques

La puce M2 Ultra intègre les technologies sur mesure les plus récentes d'Apple directement sur la puce pour optimiser les performances et l'efficacité énergétique :

La M2 Ultra est équipée d'un Neural Engine à 32 cœurs capable d'effectuer 31 600 milliards d'opérations par seconde, offrant ainsi des performances 40 % plus rapides que la M1 Ultra.

Le moteur média puissant est deux fois plus performant que celui de la M2 Max, accélérant ainsi le traitement vidéo. Il dispose de moteurs d'encodage et de décodage dédiés avec une accélération matérielle pour les formats H.264, HEVC et ProRes, permettant à la puce M2 Ultra de lire jusqu'à 22 flux de vidéo ProRes 8K, soit bien plus que n'importe quelle puce de PC.

Le système d'affichage prend en charge jusqu'à six écrans Pro Display XDR, représentant plus de 100 millions de pixels.

La dernière Secure Enclave, associée au démarrage sécurisé vérifié au niveau matériel et aux technologies de protection contre l'exécution d'exploits au démarrage, offre une sécurité inégalée.

Meilleure pour l’environnement

Les performances énergétiques de la puce M2 Ultra ouvrent de nouvelles perspectives pour les utilisateurs professionnels les plus exigeants, tout en préservant l'environnement. Apple a atteint la neutralité carbone pour toutes ses opérations mondiales et s'engage à avoir un impact climatique net nul d'ici 2030, incluant ses chaînes d'approvisionnement et le cycle de vie complet de ses produits. Cela signifie que chaque puce Apple sera entièrement neutre en carbone, de sa conception à sa fabrication.

La transition du Mac vers la puce Apple est terminée

Avec l'introduction de la puce M2 Ultra sur le nouveau Mac Pro, la transition du Mac vers les puces Apple atteint son aboutissement, révolutionnant ainsi l'expérience sur les ordinateurs portables et de bureau. Grâce à l'innovation continue des puces Apple, une nouvelle ère s'ouvre pour le Mac.