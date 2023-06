Officiel : le Mac Pro 2023 Apple Silicon est là !

Énorme surprise pour commencer cette WWDC ! Apple vient de présenter le Mac Pro Apple Silicon, le seul Mac qui n'était pas encore passé à la nouvelle génération de processeurs maison de la pomme. La transition est enfin terminée à 100 %, avec celui qui se place au-dessus du Mac Studio. Un Mac Pro qui ne change pas de l'extérieur et qui s'équipe enfin des dernières technologies de la marque à l'intérieur. Bien assurément, cette machine professionnelle n'est pas dédiée à tout le monde et son prix en est la preuve irréfutable. Les professionnels, ouvrez bien vos yeux.

