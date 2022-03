Bientôt des puces M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra et M2 Extreme pour Mac

Il y a 5 heures

Mac

Medhi Naitmazi

Après avoir sorti le Mac Studio et annoncé la fin de l’iMac 27 pouces la semaine dernière, Apple a déclaré que le Mac Pro sera le dernier nouveau Mac à recevoir une puce Apple Silicon. La dernière marche vers une transition Intel / Apple complète. Mais comment va-t-elle faire pour différencier le Mac Studio du Mac Pro, le premier ayant reçu une puce M1 Ultra qui écrase tout sur le marché ? La réponse logique serait une nouvelle évolution de la M1.

Une affaire de nomenclature pour les processeurs Apple

Mark Gurman de Bloomberg a partagé par mail ses observations sur l’état actuel de la transition des Mac et sur les possibles changements à venir. Il évoque également les produits tout juste annoncés et le nouveau contrat de baseball sur Apple TV+.

Maintenant, que signifie pour le Mac Pro le fait qu'Apple dise que le M1 Ultra est sa dernière puce M1 ? Je pense qu'il y a deux possibilités.

L'explication la plus simple est qu'Apple pourrait sortir un Mac Pro avec un M1 Ultra ainsi qu'un double M1 Ultra sans donner un nouveau nom à cette puce plus puissante. Pour mémoire, la M1 Ultra est la combinaison de deux M1 Max.

Apple a travaillé sur un nouveau Mac Pro qui dispose du double des performances du M1 Ultra, ce qui donne 40 cœurs de processeur et 128 cœurs graphiques.

L'autre possibilité est qu'Apple attende pour lancer le nouveau Mac Pro que le M2 Ultra et un double M2 Ultra soient prêts. Gurman pense qu’il pourrait s’appeler M2 Extreme.

Voici ses attentes concernant la prochaine série de puces d'Apple :

M2 : 8 cœurs de processeur et 9 ou 10 cœurs graphiques.

M2 Pro : 12 cœurs de CPU et 16 cœurs graphiques

M2 Max : 12 cœurs de processeur et 32 cœurs graphiques

M2 Ultra : 24 cœurs CPU et 48 ou 64 cœurs graphiques

M2 Extreme : 48 cœurs de processeur et 96 ou 128 cœurs graphiques.

Il serait logique d'attendre que la gamme M2 soit prête avant de lancer un nouveau Mac Pro. En effet, les Mac M2 à faible puissance seront probablement commercialisés avant le premier Mac Pro. Ce ne serait pas un bon exercice de marketing que le Mac Pro basé sur le M1 soit lancé après les machines M2, mais des choses plus étranges sont arrivées par le passé.

Le journaliste américain continue en expliquant qu’au moins deux ou trois nouveaux Mac seront lancés vers le milieu de l'année - avec des versions M2 du MacBook Air, du Mac mini, du MacBook Pro 13 pouces et de l'iMac 24 pouces en développement pour une sortie cette année et l'année prochaine. Nous l’avions déjà évoqué à plusieurs reprises avec notamment un MacBook Air M2 complètement repensé.



De plus, le lancement d'un nouveau moniteur haut de gamme, le Studio Display Pro, aux côtés du prochain Mac Pro serait également très logique. Voici à quoi ressemblera, selon lui, la gamme de Mac d'Apple à la fin de la transition M2, fin 2023.



Gamme « Pro » :

MacBook Pro (14 pouces et 16 pouces) avec un M2 Pro et un M2 Max

iMac Pro avec un M2 Pro et un M2 Max

Mac Studio avec un M2 Max et un M2 Ultra

Mac Pro avec un M2 Ultra et un M2 Extreme

Apple Pro Display 7K

Grand public :

MacBook Air avec un M2

MacBook Pro (13 pouces) avec un M2

Mac mini avec un M2 et une version M2 Pro pour remplacer le modèle Intel

iMac avec un M2

Écran Apple Studio



