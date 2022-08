La mise à jour "Secrets de Gaïa" d'Oceanhorn 2 exploite les puces M1 Max et Ultra

L'un des meilleurs jeux d'Apple Arcade, Oceanhorn 2 : Knights of the Lost Realm, a récemment reçu une nouvelle mise à jour substantielle. Intitulée "Secrets de Gaïa", la nouvelle version ajoute notament une paire de quêtes secondaires : L’Ombre de Genco Corporation et La veuve du marin.



Mais ce n'est pas tout, puisque le Tarot Arcadian a été enrichi de deux modes supplémentaires pour les joueurs avancés. Avec la sélection de cartes restreinte et la main mélangée, vous vous affronterez dans des matchs plus difficiles.

Oceanhorn 2 est plus beau sur les Mac M1 Max / Ultra

Outre ce contenu additionnel important, les développeurs de Cornfox & Brothers ont apporté de nombreux améliorations supplémentaires comme une meilleure réactivité du personnage et des commandes. Voici la liste complète avec un élément très intéressant pour les joueurs sur Mac :

Le radar et le système de quête ont été améliorés de plusieurs façons : la quête principale est maintenant toujours mise en évidence et les quêtes annexes sont plus faciles à suivre et à identifier.

Un défi pour remplir la totalité de la carte de Gaïa a été ajouté.

Le Héros est maintenant plus rapide et plus agile.

La réactivité des commandes a été améliorée dans l’ensemble.

Le combat a été perfectionné pour donner au joueur de meilleures sensations.

Le blocage de la caméra est possible à l’aide d’un contrôleur ou d’un clavier.

Les effets sonores du jeu ont été révisés et améliorés.

Qualité d’image améliorée sur les derniers modèles Mac M1 Max et Ultra.

Regardez la vidéo publiée pour la sortie de la mise à jour Secrets de Gaïa :

Vous pouvez essayer Apple Arcade avec un mois d'essai gratuit. Après cela, c'est 4,99 € par mois. Il fait également partie de tous les packs Apple One à partir de 14,95 €. Comme souvent chez Apple, un abonnement peut être partagé avec un maximum de six autres membres de votre famille grâce au Partage familial.



Pour vous abonner sur votre iPhone ou iPad, ouvrez l'onglet App Store, puis sélectionnez l'onglet Arcade. Si vous aimez Zelda, foncez sur Oceanhorn 2 et même Oceanhorn 1 disponible sur l'App Store.

Télécharger le jeu Oceanhorn 2