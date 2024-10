La puce M3 Ultra ne serait plus composée de deux puces M3 Max

C'est la dernière variante de la puce M3 qui nous intéresse ce jour, la fameuse "Ultra". La puce la plus puissante de la gamme, attendue sur les futurs Mac Studio et Mac Pro d'Apple, pourrait être conçue de manière autonome, plutôt que d'être composée de deux puces M3 Max.

Un changement majeur pour les puces Ultra d'Apple

Cette hypothèse, initialement partagée par @techanalye1 sur Twitter/X, a été étayée par Vadim Yuryev, de la chaîne YouTube Max Tech. Selon Vadim, la puce M3 Max ne dispose plus de l'interconnexion UltraFusion, ce qui signifie qu'elle n'inclura plus deux puces Max. La puce M3 Ultra sera probablement une puce autonome, pour la première fois.

Pourquoi ce changement ? En concevant une puce Ultra personnalisée, Apple pourrait l'adapter aux flux de travail intenses en transformant par exemple certains coeurs d'efficacité en cœurs de performance, et ajouter encore plus de cœurs de GPU. De plus, en supprimant l'interconnexion, la puce M3 Ultra offrirait naturellement de meilleures performances.



Mieux, Apple pourrait ainsi faire du Mac Pro une vraie bête de course avec une double puce M3 Ultra combinée et appelée M3 Extreme, comme suggérée au départ par Mark Gurman à propos de la gamme M1. À date, les Mac Studio M2 et Mac Pro M2 sont très similaires.

On sait peu de choses sur la puce M3 Ultra, mais un rapport publié en janvier laissait entendre qu'elle serait fabriquée à l'aide du procédé N3E de TSMC, tout comme la puce A18 Pro qui devrait faire ses débuts dans la gamme iPhone 16 plus tard dans l'année avec une conception tournée vers l'IA. Il s'agirait donc de la première puce N3E d'Apple.



La WWDC 24 serait le bon moment pour présenter un Mac Studio M3 Ultra, aux côtés des nouvelles versions logicielles comme iOS 18 et macOS 15, entre autres.



Pensez-vous qu'Apple marquera une différence nette entre les Mac Studio et Mac Pro à l'avenir ?