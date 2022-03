Les premiers tests du Mac Studio sont très positifs : mieux qu'un Mac Pro !

Le tout nouvel ordinateur de bureau d'Apple, le Mac Studio, sera lancé ce vendredi. Avant l'heure, les premiers tests, avis et vidéos de déballage du Mac Studio viennent d'être publiés, nous permettant d'examiner de plus près la machine qui est accompagné par la sortie d'un écran Studio Display visiblement décevant. Revue de presse !

Les avis sur le Mac Studio 2022

Quelques détails techniques

Si le Mac Studio ressemble à un Mac mini plus grand, il est beaucoup plus puissant. L'ordinateur peut être configuré avec la même puce M1 Max disponible pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces, ou avec la nouvelle puce M1 Ultra, qui comporte un CPU à 20 cœurs, un GPU à 64 cœurs et un moteur neuronal à 32 cœurs. Avec la puce M1 Ultra, le Mac Studio offre des performances plus rapides qu'une tour Mac Pro à 28 cœurs sortie en décembre 2019.



Plus précisément, le Mac Studio a obtenu un score multicœur d'environ 23 500 à 24 000 dans de nombreux résultats Geekbench 5, contre un score multicœur moyen de 19 956 pour le Mac Pro doté d'un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs. Ces résultats sont d'autant plus impressionnants que le Mac Studio équipé de la puce M1 Ultra est proposé à partir de 4499€, tandis qu'un Mac Pro tour configuré avec un processeur à 28 cœurs est plus de trois fois plus cher, à plus de 13 000€.

Performances

Monica Chin de The Verge :

Mon premier arrêt était chez Becca Farsace, notre directrice vidéo qui a monté toute la revue vidéo du Mac Studio et du Studio Display (que vous devriez aller voir si ce n'est pas déjà fait) sur notre unité Studio. Je l'ai regardée travailler dans Premiere et Media Encoder pendant des heures, et même pour mes yeux d'amateur, il était clair que le Studio était en train de voler. Il était bien plus performant que notre Mac Pro vieux de deux ans (que Becca utilise pour la plupart de ses travaux) dans pratiquement tous les domaines.



Becca a pu lire des séquences 4K, 10 bits 4:2:2 provenant d'un Sony FX3 en pleine résolution dans Adobe Premiere Pro à une vitesse de 4 fois supérieure, sans proxy. La vitesse était fulgurante. Sur toute autre machine, elle aurait dû être en demi-résolution, tout au plus. Il n'y avait pas non plus de décalage entre l'appui sur la barre d'espacement et l'arrêt de la lecture lors de la lecture de séquences à une vitesse de 2x ou 4x, ce qu'elle trouve très gênant sur le Mac Pro.

Sur la partie choix du processeur, le blog américain explique :

Si vous envisagez d'acheter le Mac Studio, vous avez une décision importante à prendre : l'Ultra ou le Max ? Notre équipe a utilisé les deux. En général, le consensus est que l'Ultra est un peu plus rapide. Peut-être d'une ou deux millisecondes. Mais c'était assez cohérent pour le rendu, le nettoyage et tout ce qu'ils ont fait. Et ces petites améliorations se sont ajoutées à une différence légère mais perceptible.



D'un autre côté, tout le monde l'a souligné, la Max est toujours très rapide et aussi plus rapide que tous les appareils qu'ils utilisent habituellement. Mon sentiment est que l'Ultra, pour ces types de charges de travail, n'est pas deux fois plus rapide que le Max - ou si c'est le cas, le Max est déjà si rapide qu'une diminution de moitié est quelque peu négligeable. Elle ne me semble pas plus rapide de 2 000 dollars.



Design

Pour Engadget, c'est simple : le Mac Studio est beau et pratique.

Le Mac Studio présente des avantages évidents avant même que vous ne l'allumiez : Il n'occupe pas beaucoup d'espace au sol ou sur le bureau, il est facile à déplacer (il pèse soit 5,9 livres pour le modèle M1 Max, soit 7,9 livres pour le M1 Ultra) et son boîtier en aluminium aux formes arrondies ressemble à quelque chose que l'on pourrait trouver au MoMa. Il n'est pas destiné à disparaître en arrière-plan comme le Mac Mini. Non, le Studio mérite une place de choix sur votre bureau, symbole que vous êtes devenu un véritable professionnel de la création.

Voici les dimensions du Mac Studio qui apparaissent sur la fiche technique :

Hauteur : 9,5 cm

9,5 cm Largeur : 19,7 cm

19,7 cm Profondeur : 19,7 cm

19,7 cm Poids (M1 Max) : 2,7 kg

2,7 kg Poids (M1 Ultra) : 3,6 kg

Connectivité

À l'arrière du Mac Studio, les options de connectivité comprennent quatre ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A, un port HDMI, un port 10-Gigabit Ethernet et une prise casque 3,5 mm avec prise en charge des casques à haute impédance. En façade, on trouve un emplacement pour carte SD, ainsi que deux ports USB-C pour les configurations M1 Max ou deux ports Thunderbolt 4 pour les configurations M1 Ultra. L'ordinateur prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0.



Si tout cela est bien, une fois branché de partout, le Mac Studio est moins joli. Oui, ça compte.



Jason Snell de Six Colors :

Mais c'est peut-être là le problème : c'est un ordinateur conçu pour être utilisé, pas pour être regardé comme une œuvre d'art. Lorsque vous choisissez de coller des ports sur la face avant d'un ordinateur - hé tout le monde, Apple a mis des ports sur la face avant - vous choisissez la fonction plutôt que la forme. C'est l'histoire du Mac Studio.



Apple n'a pas lésiné sur le Mac Studio lorsqu'il s'agit de répondre aux attentes d'une certaine partie de sa clientèle : la connectivité. J'ai utilisé la carte SD située à l'avant du Mac Studio à deux reprises le tout premier jour où je l'ai branché. J'ai également branché un clavier sur le port USB en façade. (Mon unité de test était un modèle M1 Max, donc ces ports avant étaient USB-C ; sur les modèles équipés de la puce M1 Ultra, ils sont Thunderbolt 4 à part entière).



Et puis il y a la gamme complète de ports à l'arrière : Quatre Thunderbolt 4, deux USB-A, HDMI, une prise casque et 10Gb Ethernet. Bien que je n'aie pas utilisé tous ces ports, j'ai transféré toute une série de câbles et d'adaptateurs de l'arrière de mon iMac Pro au Mac Studio et je n'ai pas eu à sortir un seul adaptateur ou à trouver un hub USB pour les accueillir.

Conclusion

Si vous souhaitez simplement disposer d'un ordinateur de bureau Mac puissant et que le manque d'évolutivité ne vous dérange pas, le Mac Studio vous conviendra parfaitement pendant des années.



Dans le cas contraire, il faut se tourner vers le Mac Pro remanié d'Apple qui arrivera en fin d'année, mais qui devrait coûter bien plus de 6 000 euros au minimum.



Contrairement à l'iMac Pro, il est facile de dire à qui s'adresse le Mac Studio : Les personnes qui exigent de la puissance, des ports et du matériel à un prix raisonnable. Il a fallu du temps, mais Apple propose enfin un ordinateur de bureau Mac capable de rivaliser avec les stations de travail PC à moins de 5 000 dollars.

