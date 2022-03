Les premiers tests de l'iPad Air 5 M1 sont très positifs

Le nouvel iPad Air, de cinquième génération, arrivera en magasin et chez les clients à partir de vendredi 18 mars. Avant cela, Apple a bien évidemment envoyé son produit à quelques médias américains, histoire de publier quelques tests et avis. Comme à chaque fois, nous avons fait le tour pour proposer une revue de presse sur l'iPad Air 5, quelques jours après les tests de l'iPhone SE 3.

Les nouveautés de l'iPad Air 5 M1

Pour vous remettre dans le contexte, les principales nouveautés de l'iPad Air 2022 comprennent la même puce M1 que celle de l'iPad Pro, la connectivité 5G sur les modèles cellulaires, une caméra frontale de 12 mégapixels améliorée avec prise en charge de Center Stage, un port USB-C jusqu'à deux fois plus rapide pour le transfert de données et de nouvelles options de couleur. Tout cela pour 30€ de plus qu'auparavant, soit 699€ en version 64 Go.



Dans l'ensemble, le nouvel iPad Air reste un excellent rapport qualité-prix, avec des performances désormais équivalentes à celles de l'iPad Pro grâce à la puce M1 et au même gabarit.

Puce M1

Les résultats du benchmark Geekbench 5 qui ont fait surface plus tôt cette semaine ont confirmé que la puce M1 n'est pas limitée dans le nouvel iPad Air, ce qui fait que l'appareil a des performances identiques à celles de l'iPad Pro positionné 200€ plus haut.



Néanmoins, plusieurs critiques ont souligné qu'iPadOS rendait difficile l'exploitation des capacités de performance.

Dan Seifert de The Verge nous explique :

Si vous utilisez l'iPad pour des choses comme la navigation sur le web, la lecture de livres, le visionnage de films ou d'émissions de télévision, ou même une productivité légère, vous ne remarquerez probablement pas la marge de performance supplémentaire que la puce M1 fournit. Elle brille surtout lors de tâches particulièrement exigeantes, comme le montage et l'exportation de vidéos 4K ou la gestion de transferts de fichiers volumineux. L'Air est capable d'effectuer ces tâches, mais il existe de meilleurs outils disponibles si c'est ce que vous avez l'intention de faire, qui n'ont pas les limites d'iPadOS et d'un écran relativement petit.

5G

L'iPad Air prend désormais en charge les réseaux 5G sur les modèles Wi-Fi + Cellulaire, mais pas la 5G mmWave plus rapide comme le fait l'iPad Pro.

Scott Stein de CNET a testé la 5G sur le nouvel iPad Air :

Cet iPad ne prend pas en charge la technologie mmWave, seulement la sub-6 5G. En effet, à de nombreux moments, la vitesse est similaire à celle de la LTE : Les vitesses à mon domicile étaient d'environ 290 mégabits par seconde sur Verizon, tandis qu'à Washington Square Park à New York, les vitesses n'étaient que de 60 à 80 Mbps.

L'appareil photo en vedette

Caméra centrale

Avec une caméra frontale améliorée de 12 mégapixels, le nouvel iPad Air est le dernier iPad à obtenir la prise en charge de Center Stage, une fonctionnalité qui vous aide à rester, vous et toute autre personne, avec vous dans le cadre lorsque vous vous déplacez pendant les appels vidéo. Center Stage est disponible pour les appels FaceTime et dans les applications d'appels vidéo tierces prises en charge, telles que Zoom.

Matthew Panzarino de TechCrunch a été épaté :

La caméra frontale a également été améliorée de 12 Mpx, et elle est nettement plus performante que sur le précédent Air. Facetime bénéficie de l'amélioration Center Stage que nous avons vue sur l'iPad Pros l'année dernière. Comme je l'ai dit dans ma critique de ces derniers, il s'agit d'une amélioration considérable de la qualité de vie pour ceux qui communiquent beaucoup par vidéo, car la fonction de recadrage et de suivi automatiques atténue le placement bizarre de la caméra sur le côté gauche lorsque l'iPad Air est en mode paysage. Les angles sont plus naturels et moins gênants dans l'ensemble. La couleur et le contraste de la qualité des appels vidéo sont également améliorés.

Port USB-C

Enfin, le port USB-C qui a doublé ses performances et qui peut enfin s'afficher sur le nouvel écran 5K d'Apple.

Federico Viticci de MacStories en parle en détail :

Mais revenons au monde réel. Tout cela signifie que si vous êtes un utilisateur professionnel qui a acheté des accessoires Thunderbolt pour votre iPad Pro ou votre Mac M1, vous ne pourrez pas les utiliser avec le nouvel iPad Air. Ce seul fait peut inciter les utilisateurs actuels à rester sur des iPad Pro ou des Mac compatibles avec Thunderbolt, car ils ont adhéré à cet écosystème.



Pour ajouter au contexte, il convient également de noter que la prise en charge de Thunderbolt 4/USB 4 sur l'iPad Pro permet à l'appareil de transférer des données jusqu'à 40 Gb/s, soit quatre fois la vitesse théorique prise en charge par l'iPad Air. Je ne pense pas que la plupart des gens vont être affectés par cela, mais, encore une fois, si vous êtes un utilisateur professionnel, cela compte probablement pour vous. Quant à savoir pourquoi Apple n'a pas pris en charge la version la plus rapide de l'USB 3.2 Gen 2x2 à 20 Gb/s, il semble que ce soit une limitation du M1, qui prend en charge soit le Thunderbolt 4 à 40 Gb/s, soit l'USB 3.2 Gen 2x1 à 10 Gb/s, sans intermédiaire. Si je devais spéculer sur ce que cela pourrait signifier pour une future puce M2, je ne serais pas surpris de voir Apple ajouter la prise en charge de Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2x1 et USB 3.2 Gen 2x2.



En ce qui concerne les écrans externes, le taux de transfert de 10 Gb/s pris en charge par le nouvel iPad Air est, selon Apple, suffisant pour piloter le Pro Display XDR en résolution 6K ou le nouveau Studio Display en résolution 5K. C'est une autre caractéristique que les nouveaux iPad Air et iPad Pro ont désormais en commun : vous n'aurez pas à passer à un iPad Pro si vous voulez le connecter à un nouvel Apple Studio Display. Mais là encore, pourquoi le feriez-vous alors qu'iPadOS est toujours bloqué sur l'affichage miroir de base, sans mode d'affichage étendu ? J'espère voir des changements sur ce front à la WWDC.

Conclusion

Après une semaine passée à utiliser le nouvel iPad Air pour des tâches professionnelles et pour la consommation de médias, les différentes testeurs sont tous d'accord : le nouvel Air est la tablette la plus équilibrée de la gamme Apple - un iPad 10,9" léger et coloré qui combine les performances de l'iPad Pro M1 avec une portabilité accrue qui rappelle celle de l'iPad mini 8,3". L'iPad Air n'est pas aussi sophistiqué qu'un iPad Pro 1 To avec un écran Liquid Retina XDR ou aussi petit qu'un iPad mini, mais c'est un appareil qui peut être un peu des deux, maintenant avec M1, 5G, un USB plus rapide et la prise en charge de Center Stage.



Le seul gros inconvénient du nouvel iPad Air est l'insistance d'Apple à proposer 64 Go de stockage au lieu de 128 Go pour le modèle de base.

