Benchmark : Apple n'a pas limité la puce M1 de l'iPad Air 5

Il y a 4 heures

Alban Martin

Les résultats des benchmarks du nouvel iPad Air 2022 révèlent qu'Apple n'a pas downclocké la puce M1 que l'on a découvert dans les Mac de fin 2020 puis dans l'iPad Pro 2021. En d'autres termes, le constructeur n'a pas limité artificiellement les performances de l'appareil comme elle a pu le faire par le passé pour ses produits de milieu de gamme.

Un joli coup pour l'iPad Air 2022

La puce M1 de l'iPad Air 5 affiche la même fréquence de fonctionnement de 3,2 GHz que celle de l'iPad Pro M1, selon les résultats de Geekbench 5. En tant que tel, l'iPad Air 2022 offre des performances pratiquement identiques à celles de l'iPad Pro 2021.

Plus concrètement, l'iPad Air M1 obtient des scores moyens en mode monocœur et multicœur respectivement d'environ 1 700 et 7 200 points. La moyenne des scores de l'iPad Air 5 est la même, confirmant un gain CPU de 60 à 70 % par rapport à l'iPad Air de quatrième génération équipé de la puce A14 Bionic.

La puce M1 révolutionnaire de l'iPad Air offre un gain de performances gigantesque, même pour les applications et les flux de travail les plus exigeants, avec une efficacité énergétique incroyable et une autonomie de batterie tout au long de la journée.

Introduite pour la première fois dans le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini en novembre 2020, la puce M1 est dotée d'un processeur à 8 cœurs, d'un GPU à 8 cœurs et d'un moteur neuronal à 16 cœurs. La puce double le nombre de coeurs de chaque type pour l'iPad Air et permet également à la nouvelle tablette d'accéder à 8 Go de mémoire unifiée.



La décision d'Apple de ne pas downclocker la puce M1 dans l'iPad Air est remarquable étant donné que la puce A15 Bionic est downclockée à 2,9 GHz dans l'iPad mini 6, contre 3,2 GHz pour d'autres appareils comme l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro Max. Résultat, l'iPad mini est environ 8 % plus lent que les modèles iPhone 13.



Au-delà de la puce M1, rappelons que les principales caractéristiques du nouvel iPad Air de 5e génération comprennent une caméra frontale améliorée de 12 mégapixels avec prise en charge de Center Stage, la connectivité 5G sur les modèles cellulaires, un port USB-C jusqu'à 2x plus rapide pour le transfert de données, et une nouvelle option de couleur bleue. Les précommandes ont commencé le 11 mars avant un lancement le 18 mars, avec un prix commençant à 699€ en France, soit 30€ plus cher que l'iPad Air 4.