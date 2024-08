Benchmark : la puce Qualcomm Snapdragon X Elite est derrière la M3 d'Apple !

En début de semaine, lors de son événement autour des premiers PC Copilot+, Microsoft a annoncé plusieurs produits et nouveautés, notamment la Surface Pro 11 équipée de la puce Qualcomm Snapdragon X Elite.



Qualcomm et les fabricants de PC, Microsoft en tête, vantaient les performances de cette puce, expliquant qu'ils avaient effacé Intel et qu'ils avaient même réussi à faire mieux qu'Apple.

Encore un mensonge

Qualcomm a fanfaronné à propos de sa nouvelle puce X Elite depuis plusieurs semaines, avant même la sortie des premiers appareils. Après une analyse détaillée, nous avions dénoncé une première supercherie dans les résultats publiés par le fondeur.



Cette fois, une première série de résultats réalisés sur Geekbench nous donne une idée plus précise de la puce X Elite. De quoi la comparer à la nouvelle puce M4 d'Apple, inaugurée dans l'iPad Pro M4.



Comment la puce Arm de Qualcomm se situe-t-elle par rapport à la M4 et à l'ancienne M3 qui équipe toujours les Mac d'Apple ? Vous allez être surpris (ou pas).

Les chiffres des benchmarks

Les premiers chiffres concernant le SoC Snapdragon X Elite présentés sur le site web de Geekbench varient légèrement, comme c'est toujours le cas avec ce type de tests, mais une tendance se dégage. Les résultats en monocœur sont compris entre 2 200 et 2 800. Les performances multicœurs varient évidemment en fonction du nombre de cœurs dont dispose la puce - mais seule le modèle avec 12 coeurs est présent, avec une moyenne de 14 000 points. Mais Microsoft a comparé sa Surface Pro avec un MacBook Air M3 doté de 10 coeurs.



Pour mettre cela en perspective, pour obtenir le nombre de cœurs nécessaires pour offrir un test correct dans le monde Apple, il faut regarder un MacBook Pro M3, qui atteint environ 3 000 dans les tests à un seul cœur et environ 15 000 dans le test à plusieurs cœurs. Il s'agit d'un ordinateur portable à 12 cœurs. Vous l'aurez compris, la puce M3 de base est plus rapide, en conditions réelles, que la Snapdragon X Elite dans les tests à cœur unique, tandis que les résultats multicœurs montrent que la puce d'Apple est une fois de plus en tête.



Que dire de la puce M4, équipée de neuf ou dix cœurs selon l'iPad Pro. Les résultats de Geekbench suggèrent qu'une M4 peut atteindre un score d'environ 3 700 dans les tests à cœur unique et jusqu'à 14 500 dans les tests multi-cœurs lorsqu'il a 10 cœurs. Le score tombe aux alentours de 13 000 avec neuf cœurs. Dans un ordinateur portable doté d'un système de refroidissement actif, comme un MacBook Pro M4, ces résultats devraient encore s'améliorer.

Apple est trop loin

Si Apple bat déjà Qualcomm avec une puce de plus d'un an, imaginez l'écart avec les futures M4 Pro et M4 Max. La Snapdragon X Elite sera très probablement ridicule, tout comme les fabricants qui essayent de surfer sur la vague. Tout cela sans parler de l'optimisation de macOS qui n'a rien à voir avec Windows, conçu pour fonctionner avec une tonne de composants différents.