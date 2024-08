iPad Pro M4 : 12 Go de RAM bridée et deux capteurs de luminosité

Le nouvel iPad Pro M4 continue de révéler ses secrets, même une semaine après son lancement auprès des clients. Si Apple avait supprimé quelques fonctionnalités utiles sur sur sa nouvelle tablette, la société y a également inclus quelques bizarreries. On parle ainsi du nombre RAM (mémoire vive) et d'un mystérieux capteur à l'arrière.

Le nombre de RAM

Le nouvel iPad Pro 2024 embarque officiellement 8 Go de RAM dans les configurations de 256 Go et 512 Go de stockage, tandis que ce chiffre passe à 16 Go en versions 1 To et 2 To de stockage.



Mais la mémoire vive des deux premiers modèles semble pourtant bien supérieure. Grâce au démontage de l'iPad Pro M4 de 256 Go par iFixit, nous avons pu constater que la tablette embarque deux barrettes de RAM de type "Z8DMS". Il s'agit de modules de 6 Go chacun, produit par la société Micron. Chez nous, six plus six font douze, et non pas huit comme annoncé.



Nonobstant, les applications permettant de vérifier les composants internes montrent que l'iPad Pro M4 est bien équipé de 8 Go. Il s'agit donc clairement d'un bridage d'Apple qui a trouvé les modules de 6 Go moins chers que les variantes 4 Go, et / ou qui a voulu marquer la différence avec les deux autres variantes.

Un capteur de luminosité en plus

L'iPad le plus fin jamais réalisé, qui est aussi l'appareil d'Apple le plus fin de son histoire, a un autre secret : un nouveau capteur arrière. Comme vu lors du keynote "Let Loose", l'entreprise américaine a discrètement retiré l'objectif ultra-large de la caméra arrière, revenant à un seul objectif large et à un scanner LiDAR. Pourtant, un autre "trou" reste visible dans le bloc photo.



L'iPad Pro de la génération précédente était équipé de deux objectifs (large et ultra-large), d'un scanner LiDAR, d'un flash LED et d'un microphone. Le nouveau modèle 2024 est, quant à lui, doté d'une caméra large, d'un scanner LiDAR, d'un microphone, d'un flash LED et d'un capteur de lumière ambiante. Bien que les iPad disposent déjà d'un capteur similaire à l'avant de l'écran afin de contrôler la luminosité automatique et la fonction True Tone, Apple a probablement ajouté un autre capteur à l'arrière pour améliorer l'appareil photo.



L'iPad Pro M4 dispose effectivement d'un flash True Tone « adaptatif » de nouvelle génération qui détecte les conditions de luminosité ambiante pour améliorer la numérisation des documents en supprimant les ombres à l'aide du matériel et de l'IA. Ce nouveau capteur de lumière ambiante est probablement utilisé pour ajuster la couleur du flash lors de la prise de photos de documents.



Pour le reste, consultez notre présentation complète de l'iPad Pro M4, ainsi que les tests du nouvel iPad Pro. Pour nous, la meilleure nouveauté, outre l'écran OLED, réside dans le nouveau Magic Keyboard.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.