L'iPad mini 7 est bien équipé d'une puce A17 Pro bridée

La nouvelle génération d'iPad mini, dévoilée mardi par Apple, réserve une surprise sous son capot. Bien que propulsée par la puce A17 Pro, comme l'iPhone 15 Pro sorti l'an dernier, il semblerait que la tablette embarque en réalité une version légèrement moins performante du fameux processeur.

Une puce A17 Pro au rabais pour l'iPad mini 7 ?

Si l'on en croit les spécifications techniques de l'iPad mini 7, la puce A17 Pro qui l'anime se compose d'un CPU à 6 cœurs, comme sur l'iPhone 15 Pro, mais d'un GPU à seulement 5 cœurs, contre 6 pour le smartphone premium d'Apple. Une différence subtile mais bien réelle, fruit d'une pratique courante chez le géant de Cupertino : le "binning" des puces.

Le "binning", ou l'art d'optimiser les puces imparfaites

Le "binning" consiste à trier les puces produites en fonction de leurs performances réelles. Plutôt que de jeter les exemplaires n'atteignant pas le niveau optimal sur tous leurs cœurs, les fondeurs préfèrent en désactiver certains pour recycler ces puces dans des configurations moins exigeantes. Un moyen astucieux d'éviter le gaspillage et de maximiser le rendement des lignes de production.

Interesting, this is a binned A17 Pro with a 5-core GPU. The full A17 Pro in the iPhone 15 Pro has a 6-core GPU. https://t.co/QHSkiX6LHq pic.twitter.com/Z6OtJ2ceXV — Tech God (@tgod34748) October 15, 2024

Tout porte à croire qu'Apple a profité d'un stock de puces A17 Pro issues de ce processus de "binning" pour équiper ses iPad mini 7, suite à l'arrêt de la production des iPhone 15 Pro en septembre. L'impact sur les performances devrait cependant rester minime pour la plupart des usages, le GPU ne perdant qu'un cœur sur six.

L'iPad mini 7 taillé pour Apple Intelligence

Outre cette puce A17 Pro certes bridée mais toujours véloce, couplée à 8 Go de RAM, l'iPad mini 7 aura l'avantage d'être taillé pour exploiter les nouveautés d'intelligence artificielle prévues dans iPadOS 18.1 à la fin du mois aux Etats-Unis. De quoi promettre une expérience utilisateur toujours plus riche et fluide.

Malgré ces petits ajustements sous le capot, l'iPad mini 7 a de sérieux arguments à faire valoir et constitue un choix intéressant pour qui recherche une tablette compacte et performante, d'autant qu'il n'existe aucun équivalent sur le marché. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur l'Apple Store, et les chasseurs de bonnes affaires peuvent aussi trouver leur bonheur parmi les précédentes générations d'iPad actuellement en promotion chez les revendeurs tiers.