Microsoft présente ses PC Copilot+ conçus autour de l'IA

Microsoft a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux PC Windows dotés de matériel spécialement conçu pour l'IA, appelés "PC Copilot+". Selon Microsoft, ces ordinateurs sont les PC les plus rapides « jamais construits », avec une autonomie de batterie d'une journée, des puces capables d'effectuer 40 billions d'opérations par seconde et « l'accès aux modèles d'IA les plus avancés ».

Microsoft Copilot

Dans son communiqué, Microsoft explique que les nouvelles machines sont conçues avec « l'IA au centre », introduisant des expériences qui peuvent être exécutées directement sur l'appareil afin de réduire la latence et d'améliorer la protection de la vie privée. En somme, Microsoft coupe l'herbe sous le pied d'Apple qui a prévu, selon les rumeurs, de lancer des fonctionnalités d'IA générative en local, pour se démarquer de la concurrence et assurer la confidentialité des données de ses clients.

Voici les nouveautés logicielles des PC Copilot+ :

Recall - Recall confère à l'ordinateur une « mémoire photographique » qui permet aux utilisateurs d'accéder à tout ce qu'ils ont vu ou fait sur leur ordinateur. Le contenu peut être localisé à l'aide de lignes temporelles sur n'importe quel site web, application ou document, avec prise en charge des instantanés. Il s'agit ni plus ni moins de la réponse de Microsoft à Time Machine d'Apple, des années plus tard.

- Recall confère à l'ordinateur une « mémoire photographique » qui permet aux utilisateurs d'accéder à tout ce qu'ils ont vu ou fait sur leur ordinateur. Le contenu peut être localisé à l'aide de lignes temporelles sur n'importe quel site web, application ou document, avec prise en charge des instantanés. Il s'agit ni plus ni moins de la réponse de Microsoft à Time Machine d'Apple, des années plus tard. Cocreator - Des textes peuvent être utilisés pour générer de nouvelles images à l'aide des unités de traitement neuronal de l'ordinateur. L'art peut être créé sur la base du texte saisi, et un curseur de créativité permet de choisir entre un style plus littéral et un style plus expressif.

- Des textes peuvent être utilisés pour générer de nouvelles images à l'aide des unités de traitement neuronal de l'ordinateur. L'art peut être créé sur la base du texte saisi, et un curseur de créativité permet de choisir entre un style plus littéral et un style plus expressif. Restyle Image - Combine la génération d'images et l'édition de photos. Des styles prédéfinis peuvent être utilisés pour modifier l'arrière-plan, le premier plan ou l'ensemble de l'image.

- Combine la génération d'images et l'édition de photos. Des styles prédéfinis peuvent être utilisés pour modifier l'arrière-plan, le premier plan ou l'ensemble de l'image. Live Captions - Live Captions prend en charge les traductions en direct et peut transformer tout son qui passe par le PC en une expérience unique de sous-titres en anglais en temps réel dans toutes les applications. Tout son en direct ou préenregistré dans n'importe quelle application ou plateforme vidéo peut être traduit en anglais à partir de 40 langues.

- Live Captions prend en charge les traductions en direct et peut transformer tout son qui passe par le PC en une expérience unique de sous-titres en anglais en temps réel dans toutes les applications. Tout son en direct ou préenregistré dans n'importe quelle application ou plateforme vidéo peut être traduit en anglais à partir de 40 langues. Réglages rapides - Dans Windows Studio Effects, l'option Réglages rapides nettoie la vidéo avec des ajustements d'image automatiques pour les appels vidéo afin d'atténuer la faible luminosité ou d'ajouter des filtres.

Tous les PC Copilot+ intègrent un « puissant agent d'intelligence artificielle » accessible par une simple pression sur la touche Copilot. Il existe une interface d'IA qui prend en charge les modèles les plus récents, tels que GPT-4o d'OpenAI. La firme de Redmond a également attiré les grands noms comme Adobe, Djay Pro, CapCut, DaVinci Resolve et autres afin de promouvoir les nouvelles capacités de ses ordinateurs.

Cette première vague de PC Copilot+ n'est qu'un début. Au cours de l'année écoulée, nous avons assisté à un rythme d'innovation incroyable en matière d'IA dans le nuage, Copilot nous permettant de réaliser des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre avec l'innovation en matière d'IA sur l'appareil. Nous avons complètement réimaginé l'ensemble du PC - du silicium au système d'exploitation, de la couche d'application au nuage - avec l'IA au centre, marquant le changement le plus important de la plateforme Window depuis des décennies.

Comme vu ce matin sur la Surface Pro, Microsoft affirme que les PC Copilot+ surpassent le MacBook Air M3 15 pouces de 58 % en termes de performances multi-coeurs soutenues, tout en offrant une plus grande autonomie de batterie. Microsoft affirme que la batterie est capable de tenir jusqu'à 15 heures de navigation sur le web ou 22 heures de lecture vidéo locale, battant ainsi le MacBook Air d'Apple.

Les nouveaux Surface Pro et Surface Laptop de Microsoft sont parmi les premiers PC Copilot+. ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo et Samsung ont également présenté des PC Copilot+, à partir de 999 euros.