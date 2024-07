Qualcomm a triché sur les benchmarks des Snapdragon X Plus / Elite, Apple peut dormir tranquille

C'est ce qu'on appelle vulgairement "se retrouver dans la sauce". Un média, visiblement très bien informé, affirme que Qualcomm a triché et menti en présentant ses puces Snapdragon X Elite et X Plus. Présentées comme plus puissantes que M3 d'Apple, elles seraient finalement deux fois moins performantes...

Aïe aïe aïe

Une seule règle d'or dans le monde de la technologie, toujours se méfier lorsqu'une marque axe uniquement sa communication sur le fait de battre Apple. Cette fois-ci, c'est Qualcomm avec ses puces Snapdragon X Elite et X Plus qui se retrouve dans la tourmente.



Selon les déclarations du média SemiAccurate, Qualcomm aurait triché sur les benchmarks de présentation pour mettre en avant ses deux nouvelles puces. Annoncées comme plus puissantes que celles d'AMD et d'Intel et même que la puce M3 d'Apple, il n'en serait finalement rien.



Déjà très peu bavarde face à la presse lorsqu'il s'agit de détailler les entrailles des SoC, Qualcomm aurait tout simplement menti en se servant de ses propres tests internes pour fanfaronner en public. Problème, les sociétés ayant eu accès aux deux puces affirment qu'elles n'ont jamais réussi à atteindre les scores mis en avant par la marque. Pire encore, certains parlent d'un résultat deux fois moins élevé et donc complétement éloigné de la réalité.

SemiAccurate est certain que les chiffres présentés par Qualcomm sont inatteignables au vu des paramètres de configuration. On parle ici de la composition des 10 et 12 cœurs. Pour finir en beauté, une source interne de chez Qualcomm aurait également confirmé que la marque savait très bien ce qu'elle faisait et qu'elle aurait menti délibérément.



À l'heure actuelle, aucun PC n'est disponible sur le marché avec l'une de ces deux puces. Nul doute que la polémique refera surface lorsque l'industrie s'empressera de pousser les X Elite et X Plus dans leurs retranchements pour voir ce qu'elles ont dans le ventre à la sortie des premiers PC Windows équipés d'une de ces deux puces.



Depuis six mois, Qualcomm ne cesse de crier haut et fort que Snapdragon X surpasse M3 d'Apple. C'était d'ailleurs une nouvelle fois le cas hier lors de la présentation de X Plus. Sans oublier le Snapdragon 8xc Gen 4 qui "battait" M1 d'Apple et le Snapdragon 8 Gen 2 qui "écrasait" l'A16 Bionic encore une fois d'Apple. Réponse dans les mois à venir.