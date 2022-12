Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 écrase la puce A16 Bionic d'Apple dans les benchmarks

Apple a toujours vanté les puces AX dans ses iPhone comme étant les processeurs les plus compétitifs difficiles à battre en termes de performances, stabilité et économie d'énergie. Visiblement, Apple vient de trouver son grand rival, il s'agit de Qualcomm (sans grande surprise).

Vivo fait mieux qu'Apple

Vous avez probablement entendu parler du processeur Snapdragon 8 Gen 2, il s'agit de la nouvelle puce de Qualcomm destinée aux smartphones sous Android. Le premier smartphone à l'intégrer est le Vivo X90 Pro+, le fabricant a rapidement compris que ce processeur récemment sorti chez Qualcomm était la "petite pépite" qui permettrait de faire mieux que la puce A16 dans les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.



Vivo a bien vu, puisque grâce à l’adoption du Snapdragon 8 Gen 2, le X90 Pro+ est officiellement plus puissant et stable que les derniers iPhone 14 Pro et la puce maison d'Apple. Depuis que ce nouveau smartphone est disponible en Chine, plusieurs benchmarks circulent sur les réseaux sociaux, ils pointent tous du doigt la puissance impressionnante du Snapdragon 8 Gen 2 comparé à la puce A16 d'Apple qui était la meilleure jusqu'ici !

Les benchmarks réalisés depuis le Vivo X90 Pro+ affichent un résultat maximal de 3757 points, bien loin devant l'iPhone 14 Pro Max qui atteint "seulement" 3354 points. En ce qui concerne le moins bon résultat, on est à un score de 3390 points sur le Vivo quand l'iPhone 14 Pro Max affiche 2348 points.



Autre point fort du Snapdragon 8 Gen 2, c'est sa stabilité, du côté du dernier smartphone de Vivo, nous sommes à 90,2% quand l'iPhone 14 Pro Max est à 70%. Un processeur Qualcomm qui atteint un tel résultat est clairement un exploit, l'entreprise n'avait jamais réussi à surpasser Apple à ce point.

Que ce soit l'iPhone 14 Pro Max ou le Vivo X90 Pro+, les deux smartphones ont été mise à rude épreuve par le benchmark Wild Life Extreme Stress Test, un test qui dure une vingtaine de minutes et qui cherche à savoir à tout prix quelles sont les limites techniques des processeurs actuellement en circulation dans le monde.

Qualcomm savait avant la sortie de son processeur qu'Apple serait ridiculisé

Lors de l'annonce officielle du Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm a déclaré que sa nouvelle puce "définira une nouvelle norme pour l'informatique connectée, intelligemment conçue avec une IA révolutionnaire dans tous les domaines pour permettre des expériences extraordinaires". Chris Patrick, le vice-président senior et directeur général des combinés mobile de Qualcomm avait même assuré que le Snapdragon 8 Gen 2 allait bouleverser le paysage des smartphones haut de gamme en 2023.



Par rapport à la puce Snapdragon 8 de première génération, Qualcomm affirme que la nouvelle plateforme offre une augmentation de 35% des performances du CPU, une hausse de 25% des performances du GPU et une augmentation importante de l'efficacité énergétique.



Le défi semble réussi. Les prouesses du Vivo X90 Pro+ grâce au processeur de Qualcomm vont rapidement faire écho chez les autres constructeurs de smartphones. Il y a fort à parier que cette puce soit présente dans énormément de smartphones qui sortiront en 2023. Pour de nombreux acteurs sur le marché, l'objectif principal est toujours de "faire mieux qu'Apple".