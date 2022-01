Intel assure que son processeur Core i9 est plus performant que la puce M1 Max d'Apple

Depuis qu'Apple a abandonné les processeurs d'Intel dans ses Mac au profit de ses propres puces maison, Intel ne cesse d'attaquer son ancien partenaire de toutes les manières imaginables. La dernière idée en date consiste à comparer la rapidité de la puce M1 Max face au processeur Core i9-12900HK. Intel veut montrer au monde entier que ce n'est pas Apple qui propose la puce la plus puissante !

Intel contre-attaque

Visiblement, Intel n'a toujours pas réussi à évacuer la frustration d'avoir perdu un contrat juteux avec Apple pour fournir les Mac en processeur. L'entreprise continue les campagnes marketing de moqueries, mais aussi les comparaisons comme avec la dernière génération de puce présente dans les MacBook Pro 2021.



Lors de la présentation de nouveaux processeurs Core de 12e génération, Intel n'a pas hésité à affirmer devant les journalistes que son dernier processeur pulvérisait les performances de la puce M1 Max.

Pour entrer dans le détail, Intel a expliqué que son processeur propose 14 cœurs qui se divise en :

8 cœurs d'efficacité

6 cœurs de performance

Ces caractéristiques surpassent effectivement la puce M1 Max d'Apple qui propose uniquement 10 cœurs (8 cœurs de performance et 2 cœurs d'efficacité).

Pour prouver la supériorité de son dernier processeur Core i9, Intel a également déclaré que sa puce possède une fréquence Turbo Boost maximale de 5,0 GHz.

Parce qu'une image est parfois mieux pour interpeller les consommateurs, Intel a partagé un graphique de performance pour comparer son nouveau processeur Intel Core i9-12900HK face à la concurrence. On retrouve en seconde position la puce M1 Max, en troisième position l'Intel Core i9 11980HK et en dernier le processeur Ryzen 95900HX.

Un porte-parole d'Intel a expliqué :

Les données de Specrate 2017 integer n-copy sont un bon benchmark que nous utilisons pour évaluer les performances multithreaded du client. Nos données indiquent que le Core i9-12900HK est plus rapide en performance par watt que le processeur M1 Max dans ce test.

Si Intel offre un processeur plus performant, l'entreprise n'a pas réussi pour autant à faire mieux sur l'efficacité énergétique.

En effet, l'Intel Core i9 de dernière génération est plus rapide, plus puissant, mais a tendance à consommer plus d'énergie et générer une forte chaleur en interne d'un PC. Sur ce point-là, Apple garde l'avantage, car les ingénieurs ont réussi à développer une puce qui chauffe sans partir dans l'excès. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Apple mentionne sur son site que pour un grand nombre d'activités quotidiennes, les ventilateurs ne s'activent quasiment jamais.



La nouvelle puce Intel Core i9-12900HK sera lancée au cours de cette année, elle devrait être présente dans les premiers PC portables haut de gamme vers la rentrée 2022. Pour le moment, l'entreprise n'a pas communiqué de date de disponibilité.