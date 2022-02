Intel prévoit une puce plus puissante que M1 d'Apple pour la fin 2023

Une toute nouvelle feuille de route qui a fuitée mardi soir dévoile le plan d'Intel pour rivaliser avec la puce M1 d'Apple. Si l'on n'apprend pas grand-chose sur les caractéristiques, on aperçoit les ambitions de la société pour rattraper son retard.

Si vous êtes un fan d'Apple, vous n'avez pas loupé la transition vers Apple Silicon qui a commencée il y a maintenant plus d'un an. Avec la sortie de la puce M1, puis de M1 Pro et M1 Max, Apple a décidé de concevoir son propre processeur et donc de laisser Intel sur la bande d'arrêt d'urgence.

Intel l'a bien évidemment mauvaise et pour se "venger", la marque souhaite créer une puce encore plus puissante que celle de la pomme. Si jusqu'à présent on attend toujours de savoir comment les ingénieurs comptent s'y prendre, un nouveau leak nous permet d'en apprendre davantage.



L'internaute AdoreTV a dévoilé une nouvelle feuille de route via un tweet paru mardi soir. Pour appuyer ses propos, il dit s'être entretenu directement avec des ingénieurs d'Intel qui confirment le projet. Ce processeur Intel de 15ᵉ génération, baptisé "Arrow Lake", serait avant tout conçu pour les mobiles, même si les ordinateurs sont bien sûr concernés.



Pour être certain d'y parvenir, Intel utiliserait la technologie de gravure 3 nanomètres de TSMC, le fournisseur principal des puces Apple Silicon. Pour rappel, la puce M1 est actuellement gravée en 5 nanomètres. Apple devrait lui aussi passé sur le 3 nm dans les mois et années à venir.

It wasn't a rumour, it was their plan. I talked with Intel engineers working on the project and I was also handed this slide a bit before then. If they are no longer doing TSMC 3nm its a decision made since the video. pic.twitter.com/zr0FojtCv6