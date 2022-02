Apple présenterait le MacBook Pro M2 lors du keynote du 8 mars

Il y a 5 heures

Mac

Alban Martin

Dimanche, Mark Gurman de Bloomberg déclarait qu'Apple a dans ses cartons un nouveau MacBook Pro M2 d'entrée de gamme pour cette année. Aujourd'hui, des sources industrielles au niveau de la chaîne d'approvisionnement pensent que la société lancera ce nouveau Mac au début du mois de mars, potentiellement lors d'un keynote à venir.

Le premier à intégrer la puce M2 serait le MacBook Pro 2022

Selon un article de DigiTimes, Apple prévoit de lancer ce MacBook Pro M2 dès le début du mois prochain, probablement le 8 mars :

Selon les sources, Apple sortira une série de nouveaux appareils au début du mois de mars, dont un nouveau MacBook Pro adoptant le dernier processeur M2, un iPhone SE 5G à bas prix et un iPad. À l'exception du processeur, la plupart des autres composants utilisés dans le nouveau MacBook Pro présenteront presque les mêmes spécifications que celles du modèle existant équipé de puces M1, ce qui conduira les partenaires de la chaîne d'approvisionnement du MacBook Pro à maintenir la production pendant la semaine de vacances du Nouvel An lunaire pour satisfaire la demande croissante de la série Mac, poursuivent les sources.

Alors que les analystes ont déjà révélé les plans d'Apple concernant un événement visant à lancer un nouvel iPhone SE 3, un iPad Air 5 et un nouveau Mac, DigiTimes pense que ce nouveau Mac sera le MacBook Pro M2 d'entrée de gamme.



Dans sa dernière intervention, Mark Gurman a donné quelques informations sur ce Mac, en disant qu'il perdra la Touch Bar comme le MacBook Pro 2021, mais ne disposera pas d'un écran miniLED ou de la technologie ProMotion. Cela dit, cet ordinateur serait doté du processeur M2 dont on parle, qui sera une évolution par rapport au M1, mais moins puissant que les puces M1 Pro et M1 Max.



Par moins puissant, cela signifie que ce Mac va probablement supporter jusqu'à 16 Go de RAM et 2 To de SSD, différent des autres puces qui peuvent gérer jusqu'à 64 Go de RAM.



C'est un rapport à prendre avec des pincettes, car Apple prépare actuellement 4 Mac avec la puce M2. En sortir qu'un en mars serait quelque peu étrange, d'autant qu'un MacBook Air M2 complètement repensé est prévu.