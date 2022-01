Un MacBook Pro M2 d'entrée de gamme lancée fin 2022 ?

À la fin de l'année, Apple remplacerait l'actuel MacBook Pro 13 pouces M1 par un nouveau modèle de 14 pouces équipé d'une puce améliorée et légèrement plus chère.



Le nouveau MacBook Pro de 14 pouces formerait l'entrée de gamme avec une puce "M2" et arrivera au cours du second semestre de 2022, a déclaré DylanDKT, un leaker réputé qui précise que le design sera le même que celui des MacBook Pro M1 Pro / Max.

Un MacBook Pro M2 à moins de 1500€ ?

En plus de ce nouveau modèle,, Apple s'apprête également à lancer un nouveau MacBook Air 2022 équipé de la même puce M2. Ce n'est pas une surprise, mais il est bon de le rappeler.



The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air). — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022





Le MacBook Pro 13 pouces équipé d'une M1 a été commercialisé en novembre 2020. Aux côtés du Mac mini et du MacBook Air, il était l'un des premiers modèles Mac à être alimenté par une puce Apple Silicon. Mais contrairement aux modèles M1 Max et M1 Pro actuels, l'appareil de 13 pouces a reconduit un design similaire à celui des MacBook Pro à puces Intel.

Le MacBook Pro 14 pouces 2021 par iSoft

En revanche, nous n'avons pas plus de détails quant à la différenciation de gamme. Apple doit rogner sur certaines fonctionnalités pour réduire les coûts et donc le prix de vente, on peut penser que le 120 Hz ne sera pas disponible, ni tous les ports comme le HDMI ou le SD Card qui ont fait leur retour l'an passé. L'idée serait de rester sous les 1500€, comme l'actuel M1.



Plus tôt ce mois-ic, plusieurs rapports ont annoncé un nouveau modèle MacBook Air M2 "légèrement plus rapide". La puce M2 devrait avoir un GPU à 10 cœurs, tout en conservant globalement la même architecture.



Il paraît logique qu'Apple va s'efforcer d'uniformiser sa gamme d'ordinateurs portables avec un design et des caractéristiques proches. En attendant, la firme devrait lancer un nouvel iPhone SE 3 ainsi que des variantes plus puissantes du Mac mini et de l'iMac.