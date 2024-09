Les MacBook Pro M4 seraient bien lancés avant fin 2024

Les premiers MacBook Pro équipés d'une puce M4 devraient être lancés au quatrième trimestre 2024, selon l'analyste Ross Young, spécialiste des technologies d'affichage. Dans un tweet destiné à ses abonnés, celui qui s'est distingué par le passé par des informations précises sur l'iPhone 13 Pro, l'iPad Mini 6 et autres avant leur sortie, a déclaré que les expéditions de panneaux pour les nouveaux ordinateurs portables de 14 et 16 pouces devraient commencer au troisième trimestre 2024, ce qui suggère un lancement avant la fin de l'année.

Les puces M4 avancées

Apple a commencé à dévoilé la gamme M4 en mai dernier avec le lancement de l'iPad Pro 2024, mais les premiers "Mac M4" devraient arriver un peu plus tard en 2024. Voilà qui corrobore les récents propos de Mark Gurman de Bloomberg, selon qui Apple a prévu de commercialiser de nouveaux Mac mini M4 et MacBook Pro M4 Pro / Max au dernier trimestre de cette année.

Le MacBook Pro 14 pouces devrait recevoir une puce M4 en standard, ainsi que des options M4 Pro et M4 Max, tandis que les modèles de 16 pouces seront mis à jour avec uniquement des puces M4 Pro et M4 Max. Le Mac mini recevra des puces M4 et M4 Pro. Les modèles MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro ne seront pas mis à jour avec des puces M4 avant 2025. L'iMac, qui avait fait l'impasse sur la puce M2, pourrait attendre la version M5 pour se renouveler.



La puce M4 d'Apple est construite sur un nœud 3 nanomètres amélioré, Apple ayant introduit la technologie 3 nanomètres pour la première fois avec la gamme M3. Dans les benchmarks Geekbench 6, la puce M4 est jusqu'à 25 % plus rapide que la puce M3 en ce qui concerne les performances multicœurs. Un écart que l'on devrait retrouver entre les variantes "Pro" et "Max" également.



Hormis les puces M4, les prochains MacBook Pro 2024 ne devraient pas intégrer de changements majeurs. Apple travaille sur des dalles OLED de 14 et 16 pouces, mais un MacBook Pro OLED n'est pas attendu avant 2026, au mieux.