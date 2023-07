Rumeur : l’Apple Watch SE 3 sera lancée en 2024 et pas avant

Avec ses Apple Watch, Apple propose depuis plus de deux ans une version moins chère avec des caractéristiques haut de gamme, on l'appelle l'Apple Watch SE. Si ce modèle a su convaincre des millions de personnes à travers le monde, le rythme de renouvellement est un peu plus lent comparé aux Apple Watch Series qui sont renouvelés tous les ans. Selon une récente indiscrétion, l'Apple Watch SE 3 devrait voir le jour en 2024 et pas avant.

L'Apple Watch SE 3 est bien prévu, mais pas pour tout de suite

Dans son dernier rapport Power On, Mark Gurman a été très bavard, en plus de révéler des informations croustillantes sur la gamme iPhone 15 et sur les futurs iPad Pro, le journaliste de Bloomberg a aussi mentionné la très attendue Apple Watch SE 3. Ce modèle a pour mission de venir faire mal aux montres connectées concurrentes au prix très accessible, il s'agit d'un atout stratégique pour Apple afin de mieux faire face aux géants chinois qui proposent une tonne de montres connectées à moins de 200€.

Selon Mark Gurman, l'absence de commercialisation de l'Apple Watch Series 3 en 2023 ne signifie pas qu'il y a un retard en interne, c'est un acte volontaire d'Apple qui a programmé le rythme de renouvellement de son Apple Watch SE tous les 2 ans. Ce choix est compréhensible puisque ce modèle d'Apple Watch est celui qui a la marge de bénéfice la moins importante, on imagine que la direction d'Apple a demandé à ses équipes de se concentrer en priorité sur l'Apple Watch Ultra 2 et sur la Series 9.



En ce qui concerne le trimestre approximatif où l'Apple Watch SE 3 pourrait être lancé, Mark Gurman ne le sait pas pour l'instant. Toutefois, il assure que la prochaine génération devrait être annoncée et lancée au cours de l'année 2024. Apple ne laissera pas son Apple Watch SE 2 faire une année de plus quand la concurrence ne cesse de grignoter des parts de marché avec des lancements réguliers de nouveaux modèles.

