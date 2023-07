L’iPhone 15 Pro sera plus facile à réparer selon Gurman

L’un des défauts de l’iPhone aujourd’hui, c’est son score de réparation qui est à chaque fois catastrophique. Selon une récente indiscrétion propulsée par Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait fait des efforts pour rendre l’iPhone 15 Pro plus facilement réparable que les iPhone 14 actuels.

Une réparation plus simple

Selon un récent rapport, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pourraient être dotés d’un châssis complètement repensé, facilitant les réparations pour les professionnels. Cette nouvelle rumeur sous-entend un changement majeur dans la conception des modèles haut de gamme. Apple présenterait une vitre arrière amovible, une nouvelle approche qui ferait le bonheur des réparateurs qui pourront accéder plus facilement aux composants défectueux à remplacer.



En tant que consommateur, cette modification serait avantageuse, car cela réduira le temps d’une réparation et donc les coûts de la réparation. Une bonne nouvelle pour les clients qui refusent de souscrire à une couverture AppleCare+ au moment de l’achat de leur nouvel iPhone.

Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone 15 en septembre. Selon les dernières informations, les nouveaux appareils seront équipés d’un port USB-C (bye bye le Lightning) et de la Dynamic Island. Les modèles Pro pourraient présenter des caractéristiques supplémentaires, comme un cadre en titane, des bordures plus fines autour de l’écran, une puce plus rapide fabriquée avec le processus 3 nm (bénéfique sur les performances et l’autonomie) et un bouton d’action personnalisable via des paramètres dans les réglages d’iOS 17.



Malheureusement, ces améliorations pourraient avoir un coût. Gurman prédit une augmentation probable des prix dans certains pays, du moins pour les modèles Pro. Le journaliste de Bloomberg rejoint donc un analyste britannique qui a mentionné lui aussi cette semaine une hausse des prix sur les iPhone 15 Pro et Pro Max.