Apple peut enfin réparer le microphone inférieur des iPhone 15

Les Apple Stores et les réparateurs agréés Apple sont désormais en mesure de réparer individuellement le microphone inférieur droit de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, selon les informations obtenues par nos amis de MacRumors auprès de plusieurs sources.

Une bonne nouvelle pour l'environnement

En toute logique, la nouvelle procédure de remplacement du microphone placé près du connecteur USB-C devrait rendre ces réparations moins coûteuses pour les clients, mais aussi moins génératrices de déchets, dans le cadre de l'engagement d'Apple en matière de responsabilité environnementale. La firme vise à être complètement neutre, sous-traitants inclus, d'ici 2030 et a présenté son premier appareil entièrement recyclé, l'Apple Watch 9.

En ce qui concerne l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, ainsi que les anciens modèles comme l'iPhone 14 ou l'iPhone 13, la réparation de ce microphone nécessite toujours le remplacement de l'ensemble du châssis central. Idem pour les autres microphones, peu importe l'iPhone, Apple doit changer tout le châssis, certainement à cause des composants solidaires entre eux.



En attendant une information officielle, il est impossible de connaître le nouveau tarif de la réparation pour le microphone inférieur. En revanche, nous connaissons tous les prix des réparations courantes sur la gamme iPhone 15, ainsi que les nombreuses possibilités offertes par le port USB-C.