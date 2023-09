Voici les prix des réparations pour les iPhone 15

Comme à chaque fois, avant le lancement d'une nouvelle gamme d'iPhone, Apple dévoile sur son site internet les prix pour chaque réparation. Cela peut aller de l'écran fissuré à l'appareil photo arrière endommagé. Sans surprise, si vous prenez Apple Care+, vous serez bien loti, par contre si vous ne prenez pas le contrat, vous allez devoir payer très cher.

Les coûts pour chaque réparation d'iPhone 15

Apple a dévoilé mardi soir les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, 4 nouveaux modèles qui vont être disponibles en Apple Store et en livraison à partir du vendredi 22 septembre. Si les précommandes ont rencontré un joli succès, certains clients risquent d'avoir une sueur froide à la découverte des prix pour une réparation s'ils viennent à abîmer leur futur précieux.



En effet, comme toutes les autres générations d'iPhone, si vous avez l'AppleCare+, vous bénéficierez d'un tarif très avantageux, très souvent l'équivalent d'un menu au restaurant, par contre, si vous n'avez pas AppleCare+, vous devrez payer bien plus cher !

Les tarifs

Sur son site, Apple a dévoilé aujourd'hui les tarifs pour chaque prestation de réparation pour les iPhone 15, voici les coûts en détail (attention, c'est un coût estimé, Apple rappelle que le montant exact sera communiqué au moment où vous demanderez la réparation) :

Écran fissuré (avant uniquement)

iPhone 15 sans AppleCare+ : 338,99€

iPhone 15 avec AppleCare+ : 29€

iPhone 15 Plus avec AppleCare+ : 29€

iPhone 15 Pro avec AppleCare+ : 29€

iPhone 15 Pro avec AppleCare+ : 29€

Dommage au niveau du verre arrière

iPhone 15 sans AppleCare+ : 199€

iPhone 15 avec AppleCare+ : 29€

iPhone 15 Plus avec AppleCare+ : 29€

iPhone 15 Pro avec AppleCare+ : 29€

iPhone 15 Pro Max avec AppleCare+ : 29€

Écran fissuré et dommage au niveau du verre arrière

iPhone 15 sans AppleCare+ : 479€

iPhone 15 avec AppleCare+ : 58€

iPhone 15 Plus avec AppleCare+ : 58€

iPhone 15 Pro avec AppleCare+ : 58€

iPhone 15 Pro Max avec AppleCare+ : 58€

Changement de batterie

iPhone 15 sans AppleCare+ : 109€

iPhone 15 avec AppleCare+ : gratuit

iPhone 15 Plus avec AppleCare+ : gratuit

iPhone 15 Pro avec AppleCare+ : gratuit

iPhone 15 Pro Max avec AppleCare+ : gratuit

Appareil photo arrière endommagé

iPhone 15 sans AppleCare+ : 109€

iPhone 15 avec AppleCare+ : 99€

iPhone 15 Plus avec AppleCare+ : 99€

iPhone 15 Pro avec AppleCare+ : 99€

iPhone 15 Pro Max avec AppleCare+ : 99€

Autres dommages

iPhone 15 sans AppleCare+ : 659€

iPhone 15 avec AppleCare+ : 99€

iPhone 15 Plus avec AppleCare+ : 99€

iPhone 15 Pro avec AppleCare+ : 99€

iPhone 15 Pro Max avec AppleCare+ : 99€

On peut le dire, ça fait réfléchir sur l'importance de prendre le contrat AppleCare+. Pour rappel, vous pouvez le prendre en même temps que l'achat de votre nouvel iPhone ou l'obtenir dans un délai limité après l'achat. Pour rappel, le contrat AppleCare+ couvre également les dommages accidentels résultant d’une mauvaise manipulation, chaque incident étant soumis à une franchise. Votre contrat AppleCare+ propose aussi un service de remplacement express.



