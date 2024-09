iOS 18 facilite les réparations d'iPhone avec des pièces d'origine

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont déjà fait ou envisagent de faire réparer leur iPhone ! Avec iOS 18, Apple va intégrer un nouvel outil baptisé "Assistant de Réparation". Son rôle : aider les utilisateurs à configurer les pièces de remplacement d'origine après une réparation, pour s'assurer que l'iPhone fonctionne parfaitement.

L'Assistant de Réparation sera compatible avec les iPhone 12 et modèles ultérieurs. Il pourra être utilisé pour configurer de nombreux composants comme l'écran, la batterie ou l'appareil photo.

Concrètement, si vous faites remplacer l'écran de votre iPhone, l'assistant vérifiera que les fonctions comme True Tone ou la luminosité automatique sont bien opérationnelles. Pour la batterie, il s'assurera que l'indicateur de batterie rapporte correctement les données du nouveau composant.

La bonne surprise, c'est que cet outil fonctionnera aussi pour les pièces installées avant la sortie d'iOS 18. Donc si vous avez fait réparer votre iPhone récemment, vous pourrez quand même bénéficier de cette nouveauté.

Mieux encore, si vous avez remplacé votre batterie par une batterie d'origine Apple mais chez un réparateur tiers, vous pourrez la configurer comme une pièce Apple authentique grâce à l'Assistant de Réparation. Pratique pour retrouver toutes les fonctionnalités !

Après avoir installé iOS 18, vous retrouverez l'Assistant de Réparation dans les Réglages, section "À propos", rubrique "Pièces et services". Évidemment, cette section n'apparaîtra que si vous avez des pièces pouvant être configurées, donc après une réparation.

New in iOS 18



If u have replaced an original battery from a third party, you can now configure it as a Genuine Apple battery.



Part should be original@aaronp613 @zollotech @BrandonButch pic.twitter.com/Cc3KOVRtxR