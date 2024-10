Voici les dates de sortie de tous les Mac M4

En plus de l'IA dans iOS 18, Mark Gurman, de Bloomberg, rabâche sans cesse que les premiers Mac équipés de puces M4 seront commercialisés dans le courant de l'année, et que d'autres modèles suivront l'année prochaine. Dans sa lettre d'information dominicale "Power On", notre confrère a partagé une feuille de route plus précise avec la liste des ordinateurs en question.

Le calendrier des Mac M4

Les Mac M3 ne sont pas encore tous sortis que Gurman prévoit déjà le lancement des Mac M4 :

Un MacBook Pro M4 de 14 pouces, vers la fin de l'année 2024.

Un iMac 24 pouces avec la M4 standard, également attendu vers la fin de l'année.

De nouveaux MacBook Pro haut de gamme de 14 et 16 pouces avec des puces M4 Pro/Max, attendus entre fin 2024 et début 2025.

Un Mac mini M4 et M4 Pro, prévu entre fin 2024 et début 2025.

De nouveaux MacBook Air M4 de 13 et 15 pouces, prévus pour le printemps 2025.

Un Mac Studio M4 Max et Ultra, prévu vers le milieu de l'année 2025.

Un Mac Pro doté d'une puce M4 Ultra (voire plus), prévu pour le second semestre 2025.

En attendant, notre ami a réaffirmé qu'Apple avait testé en interne une puce M3 Ultra, qui conviendrait au Mac Studio et au Mac Pro, mais il a ajouté qu'il était "quasiment certain qu'au moins certains des ordinateurs de bureau haut de gamme d'Apple" ne seraient pas équipés de la série de puces M3. En clair, le Mac Pro pourrait sauter cette génération et attendre la puce M4 Ultra. L'iMac avait par exemple fait l'impasse sur la puce M2.



Cette semaine, le journaliste américain avait précisé que la firme de Cupertino mettrait l'accent sur les capacités d'intelligence artificielle de la série de puces M4. Bien que le Neural Engine existe depuis un moment chez Apple, spécialement pour les besoins en IA et en ML (machine learning), c'est dans l'air du temps de le mettre en avant.



Qui attend un Mac M4 parmi vous pour casser sa tirelire ?