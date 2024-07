Apple va proposer son IA sur les iPhone et iPad d'entrée de gamme

Apple Intelligence est un argument majeur pour pousser les consommateurs à renouveler leur iPhone ou à les inciter à abandonner leur smartphone sous Android pour passer à la Pomme. Apple en a conscience et pourrait bientôt proposer son IA aux iPhone et iPad d’entrée de gamme. Toutefois, pour faire cela, il est nécessaire que l’entreprise offre des puces plus performantes sur les iPhone et iPad les moins chers !

Une puce dernier cri sur les prochains modèles pas chers

Parmi les nouveaux appareils d'entrée de gamme à venir, il y a l'iPhone SE 4. Justement, les dernières rumeurs suggèrent que le moins cher des iPhone en 2025 sera doté de la puce A18. C'est le processeur qui équipera les prochains iPhone 16 attendus pour septembre prochain.

Comme expliqué hier par Ice Universe, qui a des antécédents fiables en matière de fuites sur les projets d'Apple, la quatrième génération de l'iPhone SE offrira un design moderne, par rapport à l'iPhone SE 2022, avec un design à encoche, un écran OLED, Face ID ou encore un port USB-C. Le tout propulsé par la puce A18, avec peut-être 6 ou 8 Go de RAM.



Historiquement, l'iPhone SE a toujours reçu la puce des derniers modèles, ce n'est donc pas une surprise, d'autant que l'entreprise américaine souhaite mettre à la disposition du plus grand nombre sa plateforme d'intelligence artificielle.



Pour le moment, Apple Intelligence n'est annoncé disponible que sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, la puce A17 Pro étant le minimum requis. Côté iPad et Mac, la puce M1 est nécessaire.



Tim Cook a senti que l'IA était la prochaine manne financière et entend l'intégrer dans un maximum d'appareils. Bien que ses ingénieurs aient déjà développé de nombreux algorithmes à base de machine learning par le passé, c'est la première fois qu'Apple utilise ces termes à la mode. La bourse a d'ailleurs bondi juste après le keynote de la WWDC 24, alors qu'aucune nouveauté n'a été publiée dans les premières bêtas. Pire, Apple a indiqué qu'Apple Intelligence ne sera pas diffusée en Europe pour des raisons légales.



Au-delà de l'iPhone SE 4, Apple vise un iPad 11 et un iPad mini 7 capables de faire tourner les outils d'intelligence artificielle pour faciliter la vie des utilisateurs, mais aussi un HomePod avec écran pour concurrencer Facebook, Amazon et Google.



Consultez notre dossier complet pour en savoir plus sur les nouveautés apportées par Apple Intelligence.