La nouvelle puce Core i9 d'Intel est plus performante que la M1 Max d'Apple (confirmé)

Il y a 59 min (Màj il y a 34 min)

Windows

Julien Russo

Il y a un peu plus de deux semaines, Intel se vantait devant les journalistes que son nouveau processeur Core i9 12900HK était plus performant et efficace que la puce M1 Max d'Apple. Si cette nouvelle a créé la surprise, beaucoup attendaient de voir les résultats des benchmarks avant de confirmer les belles paroles d'Intel. Aujourd'hui, nous pouvons certifier que la puce M1 Max s'est fait dépasser !

Intel est bien plus fort

Après la déception qu'a eu Intel en apprenant qu'Apple se lançait dans ses propres puces pour Mac, l'entreprise a démarré une campagne marketing de grande ampleur pour montrer à quel point ses processeurs sont mieux que ceux d'Apple. Craignant un énième coup de communication en affirmant que le processeur Core i9 12900HK était plus rapide que la puce M1 Max, le site PC World a voulu vérifier par lui-même si Intel disait vrai.



Après plusieurs Geekbench 5, il s'avère que la totalité des résultats ont placé le nouveau processeur d'Intel devant la puce M1 Max d'Apple qu'on retrouve dans les derniers MacBook Pro.

Les données recueillies pendant le test ont montré que l'Intel Core i9 12900HK enregistre un score multicœur de 12 707 quand le MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Max enregistre un score multicœur moyen de 12 244.

Attention toutefois à l'efficacité énergétique, Intel avait expliqué (avec beaucoup d'honnêteté) ne pas avoir réussi à mieux faire que la puce M1 Max. La consommation d'énergie du dernier processeur est largement plus importante et le refroidissement est loin d'être aussi performant que celui d'Apple.

Cela s'est rapidement confirmé pendant un benchmark Cinebench R23 uniquement en CPU, le Core i9 était la plupart du temps dans la plage de 100 watts avec des montées jusqu'à 140 watts.



Le MacBook Pro 16 pouces a réalisé le même benchmark, les résultats ont été nettement plus satisfaisants avec une consommation d'énergie d'environ 40 watts, sans aucun dépassement au-delà des 50 watts.

Un point faible pour la batterie

Les performances, c'est bien, mais l'autonomie de la batterie, c'est aussi important. Avec une consommation d'énergie toujours supérieure à 100 watts minimum, le dernier processeur d'Intel est bien trop énergivore pour un ordinateur portable. Intel ne l'a pas dit, mais il faudra s'attendre à des difficultés liées à l'autonomie pour les PC portable qui incluront ce processeur de nouvelle génération.

La puce M1 Max est légèrement moins performante, mais elle n'impactera que très peu l'autonomie de votre MacBook, ce critère est observé de près au moment de l'achat, les utilisateurs ne regardent pas toujours que les performances !



Officiellement, Apple annonce une belle autonomie avec son MacBook Pro 16 pouces, on retrouve jusqu'à 21h de lecture vidéo hors ligne ainsi que 14h de navigation web en Wi-Fi. Tout cela a été possible grâce au travail exceptionnel des ingénieurs autour de la puce M1, le composant le plus gourmand après l'écran.