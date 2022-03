Intel clame que son processeur Core i9-12900KS à 5,5 GHz est le plus rapide du monde

Il y a 1 heure

Windows

Alban Martin

1



Intel vient de dévoiler le processeur Core i9-12900KS "Special Edition", qu'il présente comme "le processeur de bureau le plus rapide au monde". Comme le Core i9-12900K, il est doté de 16 cœurs, dont huit cœurs de performance et huit cœurs efficaces, ainsi que de 24 threads et de 30 Mo de cache L3. Cependant, Intel a augmenté la vitesse d'horloge de 5,2 GHz à 5,5 GHz (sur un maximum de deux cœurs) en faisant passer la puissance de 125 à 150 watts. De quoi régner sur les ordinateurs de bureau ?

Intel plus fort qu'AMD ? Quid d'Apple

AMD a récemment déclaré que son Ryzen 7 5800X3D, vendu 449 dollars, était le processeur de jeu le plus rapide du monde, affirmant que son V-Cache 3D lui permettrait de battre le Core i9-12900K. Cependant, Intel a déjà réagi avec une édition spécial de son modèle phare. Le fondeur a simplement augmenté la vitesse d'horloge maximale pour atteindre 5,5 GHz, contre 4,5 GHz pour la puce de son concurrent.



Nous devrons attendre les premiers benchmarks pour voir si Intel a raison, en attendant qu'AMD sorte ses très attendues puces de bureau Zen 4 Ryzen 7000 au second semestre 2022. Même si Intel conserve la tête à ce moment-là, ce serait à tempérer en regard du prix des deux processeurs. Intel annonce un tarif de 730$, contre donc 449$ pour MAD. Un écart énorme qui ne se retrouve pas dans les résultats. Et n'oublions pas qu'Apple prépare une puce spécifique pour son futur Mac Pro 2022 avec probablement deux M1 Ultra associée et renommée pour l'occasion en M1 Extreme ou assimilé.



Voici en tout cas les caractéristiques du Core i9-12900KS "SE" :