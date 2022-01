AMD Ryzen 6000 Mobile : Zen 3 Plus, RDNA 2 et sécurité "Xbox" Windows

Hier à 17:05

Windows

Alban Martin

Réagir



AMD a officiellement présenté ses nouveaux processeurs Ryzen 6000 pour ordinateurs portables au CES 2022. Ils sont dotés de l'architecture Zen 3 Plus améliorée de la société, d'un nouveau nœud de processus en 6 nm et de l'architecture graphique RDNA 2 d'AMD pour ses GPU intégrés. AMD promet là aussi des gains importants : un traitement jusqu'à 1,3 fois plus rapide, des performances de jeu jusqu'à deux fois supérieures à celles de la génération précédente et une autonomie jusqu'à 24 heures.



Mais ce sont aussi les premiers à inclure le nouveau processeur de sécurité Pluton de Microsoft. Il s'agit d'une nouvelle puce de sécurité conçue pour apporter une sécurité de type Xbox aux PC Windows, afin de sécuriser le matériel et les clés cryptographiques. On peut la comparer à la puce T2 d'Apple.

AMD Ryzen 6000 Series Mobile en 6nm

Ces nouvelles puces succèdent logiquement à la gamme Ryzen 5000 annoncée l'année dernière au CES 2021. Comme ces modèles, les puces Ryzen 6000 seront proposées à la fois dans une ligne de série H (avec des modèles de 35W et 45W de chaque puce) pour les appareils de jeu et de création plus puissants, et dans une ligne de série U de 15W à 28W destinée aux ordinateurs portables fins et légers.

Le fleuron de la gamme est le Ryzen 9 6980HX, avec huit cœurs, 16 threads, une vitesse d'horloge de base de 3,3 GHz et une vitesse maximale boostée de 5,0 GHz, ainsi que 12 cœurs GPU avec une vitesse maximale boostée de 2,4 GHz. AMD note que la vitesse d'horloge maximale boostée de 5,0 GHz marque le "produit Ryzen le plus rapide" de tous les temps - à la fois sur mobile et sur ordinateur de bureau, ce qui est techniquement vrai du point de vue de la fréquence brute, étant donné que le Ryzen 9 5950X pour ordinateur de bureau de 2020 a atteint une vitesse d'horloge maximale de 4,9 GHz.



Les débuts de l'architecture graphique RDNA 2 d'AMD - utilisée sur les produits de jeu de la prochaine génération comme les GPU de la série RX 6000 d'AMD, la Xbox Series X / S, et la PlayStation 5 - pour les graphiques intégrés de la série Ryzen 6000 marque également un énorme coup de pouce pour les ordinateurs portables de la société, qui avaient précédemment utilisé l'ancienne architecture Vega.

Selon AMD, la série Ryzen 6000 offre jusqu'à deux fois plus de performances graphiques que les puces Ryzen 5000, avec un ray tracing matériel intégré et un moteur de calcul GPU 50 % plus grand. Et ce, avant de prendre en compte les gains supplémentaires obtenus grâce au suréchantillonnage FidelityFX Super Resolution d'AMD, qui est également intégré dans les nouvelles puces et permet de jouer à des jeux AAA vraiment jouables sur un ordinateur portable ultraplat.



Les benchmarks d'AMD mentionnent spécifiquement ses puces de la série U (qui sont plus susceptibles d'être trouvées sur un ordinateur portable sans GPU discret), avec jusqu'à 73 fps sur Deathloop et jusqu'à 114 fps sur Call of Duty: Vanguard en utilisant la technique de super-échantillonnage.



Et si les nouvelles puces Ryzen 6000 utilisent toujours la vaste architecture Zen 3, AMD a apporté des améliorations en mettant l'accent sur la gestion de l'énergie, qui - avec les gains inhérents au nœud de processus 6 nm plus petit - permettent une autonomie maximale de 24 heures (contre 21 heures sur les modèles 2021).



Enfin, il y a la série de nouveaux standards matériels que la série Ryzen 6000 supportera : USB4 avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbps, PCIe Gen 4, DDR5 jusqu'à 4 800 MT/s et LPDDR5 jusqu'à 6 400 MT/s, HDMI 2.1 avec prise en charge de taux de trame élevés et VRR, Wi-Fi 6E et Bluetooth LE 5.2. Une jolie configuration que l'on ne trouve pas encore sur les derniers MacBook Pro par exemple qui se contentent d'un port HDMI 2.0 et du WiFi 6.

La gamme AMD Radeon RX 6000M

Autre point intéressant, voire étonnant, AMD est le premier à proposer des processeurs dotés de Pluton, devançant Intel et Qualcomm pour intégrer les dernières fonctionnalités de sécurité de Windows. Pluton est conçu pour bloquer les vecteurs d'attaque nouveaux et émergents qui sont souvent utilisés pour compromettre les PC.



Microsoft a tiré les enseignements de la Xbox, qui dispose de protections contre les attaques physiques, pour tenter d'apporter des protections similaires aux PC Windows. Pluton est essentiellement une évolution du module informatique de confiance (TPM) qui est intégré directement dans le processeur.

Lisa Su, PDG d'AMD, lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au CES 2022 :

La série Ryzen 6000 sera le premier processeur pour PC à intégrer le processeur de sécurité Microsoft Pluton. Notre travail de co-développement avec Microsoft élimine des vecteurs d'attaque entiers sur les ordinateurs portables, en protégeant mieux les données critiques comme les identifiants système, les identités des utilisateurs, les clés de chiffrement et les informations personnelles.

Pluton sera inclus dans les nouveaux processeurs de la série Ryzen 6000 d'AMD sur une variété d'ordinateurs portables. AMD promet également une édition vidéo jusqu'à 69% plus rapide, plus du double de la performance de rendu 3D, et le double de la performance de jeu 1080p avec ces nouvelles puces.



Intel a du souci à se faire...