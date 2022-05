iTunes 12.12.4 pour Windows corrige plusieurs failles de sécurité

Avant de se lancer dans la production d'un nouveau produit, Apple utilise des prototypes qui accompagnent le travail des ingénieurs et développeurs. Cette étape indispensable met parfois sous le...

Apple figure, parmi plusieurs géants américains de la technologie, dans la liste des participants à une réunion à la Maison Blanche qui a eu lieu hier pour discuter de la cybersécurité et des...

Un homme d'origine jamaïcaine, séjournant illégalement aux USA, a écopé d'une peine de 12 ans de prison et d'une amende de 700 000 $. Son crime, avoir usurpé l'identité de nombreuses...

Apple a ouvert à tous son programme de récompenses pour la découverte de failles de sécurité et revu les primes à la hausse en 2019. Cependant, celui-ci fait toujours l’objet de critiques de...

AMD a officiellement présenté ses nouveaux processeurs Ryzen 6000 pour ordinateurs portables au CES 2022. Ils sont dotés de l'architecture Zen 3 Plus améliorée de la société, d'un nouveau...

Selon le document de support de sécurité d'Apple, la nouvelle version Windows d'iTunes comprend des correctifs pour AppleGraphicsControl, ImageIO, Mobile Device Service, WebKit, etc. Apple n'a pas mentionné si les exploits ont été utilisés par des personnes malintentionnées, mais les utilisateurs d'iTunes pour Windows devraient quand même mettre à jour la dernière version. Il n'y a pas d'autres changements connus, iTunes 12.12.4 se concentrant donc sur des améliorations sous le capot. iTunes pour Windows peut être téléchargé sur le Microsoft Store ou sur le site web d'Apple .

Apple avait annoncé lors de la WWDC 2019 qu’iTunes tel qu’on le connaît n’existerait plus sur Mac avec l’arrivée de MacOS Catalina. Mais depuis trois ans, la version Windows continue d’évoluer et la dernière mise à jour en date vient d’être publiée. Il s’agit une version corrective qui bouche plusieurs failles de sécurité.

