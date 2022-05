De nombreuses failles de sécurité corrigées sur iOS 15.5 et macOS 12.4

⏰ Hier à 22:07

Alexandre Godard

Si lorsqu'une mise à jour débarque du côté d'Apple, nous sommes tous concentrés sur les nouveautés, c'est en réalité la partie sécurité qui est la plus importante afin de garder nos appareils protégés. Avec les MAJ de ce soir, de nombreuses failles de sécurité ont été stoppées.

La sécurité avant tout !

Il y a tout juste trois heures, Apple a publié la version définitive d'iOS 15.5 et de macOS 12.4. Une mise à jour mineure en ce qui concerne les nouveautés mais en revanche, il y a du boulot d'accompli du côté des failles de sécurité. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle il est vivement conseillé d'installer une mise à jour lorsqu'elle est disponible.



Une fois de plus, Apple a partagé tous les détails sur sa page d'assistance US. Pour ce qui est d'iOS de macOS, on apprend que de multiples brèches qui permettaient à certaines applications malveillantes de s'infiltrer via le système ont été bouchées. Plus de 50 failles ont été corrigées sur Mac tandis qu'on grimpe jusqu'à 30 sur iPhone.

Pour rappel, iOS 15.5 (iPadOS) supprime la mention bêta sur la fonction Universal Control, change le nom de l'iTunes Pass dans le wallet et offre de nouveaux réglages pour la gestion des téléchargements sur l'application Podcasts. Les résumés dynamiques liés à l'application Photos n'affichent plus les photos prises sur des lieux dit "sensibles".



Du côté de macOS 12.4, ce sera encore plus fébrile avec seulement la suppression de la mention bêta sur Universal Control et l'ajout des réglages supplémentaires sur l'application Podcasts d'Apple.