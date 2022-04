Avec macOS Monterey 12.3.1 et iOS 15.4.1, Apple a corrigé plusieurs failles importantes

La sphère gaming sur Mac est en colère et il y a de quoi. D'après les retours de plusieurs personnes, les manettes n'arrivent plus à se connecter en Bluetooth au Mac. Un problème qui semble...

Qu'est-ce qu'on apprécie les soirées où Apple propose de nouvelles mises à jour qui apportent une meilleure performance, autonomie et stabilité ! Après avoir sorti un nouveau firmware pour...

Apple a publié hier soir les versions "release candidate" d'iPadOS 15.2 et de macOS Monterey 12.1, indiquant clairement que la fonctionnalité très attendue du contrôle universel n'est pas...

Pour l'installation de macOS 12.3.1 : rendez-vous dans le menu de la pomme qui se trouve dans le coin supérieur gauche de votre écran. Allez après dans " Préférences Système ", puis accédez à " Mise à jour de logiciels ", à cet endroit, vous aurez la possibilité de télécharger et installer la dernière mise à jour corrective.

Il est toujours conseillé de mettre à jour vos appareils dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible, au-delà de vous apporter de meilleures performances et une stabilité optimale, elle renforcera votre sécurité. Sans surprise, Apple recommande vivement l'installation d'iOS 15.4.1 et de macOS Monterey 12.3.1 ! Voici comment installer la dernière mise à jour sur votre iPhone :

Description : Un problème de lecture hors limites peut conduire à la divulgation de la mémoire du noyau et a été résolu par une meilleure validation des entrées. Apple est au courant d'un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.

Disponible pour : macOS Monterey et iOS 15

Si les Mac et les iPhone sont réputés pour avoir une bonne protection contre les attaques, il faut aussi admettre qu'ils font souvent l'objet de failles de sécurité parfois inquiétante . Grâce à son programme Bounty (qui encourage les experts en cybersécurité à dénoncer un bug en échange d'une rémunération), Apple a supprimé une faille qui permettait un accès direct aux applications malveillantes qui pouvaient exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau . La seconde faille concernait cette fois uniquement les Mac, elle pouvait conduire à une divulgation de la mémoire du noyau via les pilotes graphiques Intel.

Hier soir, Apple a sorti plusieurs mises à jour correctives pour améliorer les performances globales de ses appareils, la stabilité, mais aussi corriger des failles de sécurité. Si le géant californien ne l'a pas exprimé dans les notes des mises à jour, en réalité, macOS 12.3.1 et iOS 15.4.1 bouchent deux failles de sécurité dite "zero-day".

