Apple propose la mise à jour de macOS Monterey 12.5.1

Outre iOS 15.6.1, Apple a publié macOS Monterey 12.5.1, une mise à jour mineure du système d'exploitation macOS Monterey lancé pour la première fois en octobre 2021. macOS 12.5.1 arrive un mois après le lancement de macOS 12.5.

Une mise à jour à installer sur votre Mac

La mise à jour macOS Monterey 12.5.1 peut être téléchargée sur tous les Mac éligibles en utilisant la section « Mise à jour logicielle » des Préférences Système.

Selon les notes de publication d'Apple, macOS Monterey 12.5.1 améliore la sécurité de macOS et est recommandé à tous les utilisateurs. La mise à jour corrige les vulnérabilités du noyau et de WebKit qui pourraient conduire à une exécution de code arbitraire. Apple dit être conscient que ces vulnérabilités peuvent avoir été activement exploitées dans la nature, il est donc important de faire la mise à jour dès maintenant. C’était déjà le cas dans la version précédente, gageons que les ingénieurs ont bel et bien trouvé la parade cette fois-ci.

Voici les détails du build 21G83 :