iOS 15.6.1 et iPadOS 15.6.1 sont disponibles pour tous

Plus que quelques semaines, c'est le temps qu'il reste pour l’apparition de la future mise à jour iOS 16 en version finale. Malgré la nouvelle version qui arrive à la rentrée, Apple n'abandonne pas les mises à jour d'iOS 15, l'entreprise lance aujourd'hui iOS 15.6.1 qui se concentre majoritairement sur des correctifs de bugs et des améliorations de performances.

iOS 15.6.1 est disponible

Les possesseurs d'iPhone et d'iPad compatibles avec iOS 15 et iPadOS 15 peuvent télécharger dès maintenant la mise à jour iOS 15.6.1, cette nouvelle version ne vous apportera aucune nouveauté, mais vous offrira une meilleure sécurité et stabilité.

Évidemment, Apple recommande fortement l'installation de ce qui sera probablement la dernière mise à jour d'iOS 15 avant le lancement d'iOS 16 à la rentrée.

Comment mettre à jour son iPhone ou iPad ?

Pour cela, direction les réglages de votre appareil, vous trouverez dans "Général" la mention "Mise à jour logicielle", à vous après d'accepter les conditions générales, de lancer le téléchargement et d'installer la dernière mise à jour.



À noter que si la nouvelle version comporte des problèmes au niveau de l'autonomie, nous vous tiendrons bien sûr au courant.

Les plus méfiants peuvent patienter un peu avant de mettre à jour leur iPhone ou iPad.