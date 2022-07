iOS 15.6 et iPadOS 15.6 sont disponibles pour tous !

À seulement quelques semaines du lancement d'iOS 16 et d'iPadOS 16, Apple nous livre aujourd'hui une nouvelle mise à jour logicielle qui sera probablement la dernière de la série iOS 15. Tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad éligibles peuvent télécharger cette nouvelle mise à jour qui se concentre essentiellement sur des correctifs de bugs et de sécurité.

À vos téléchargements !

Après une longue phase de bêta, Apple déploie enfin la version définitive d'iOS 15.6 et d'iPadOS 15.6, l'ensemble des propriétaires d'iPhone et d'iPad qui ont pu installer iOS 15 peuvent installer cette dernière mise à jour dès maintenant dans les réglages de leur appareil.



Cette mise à jour qui débarque en pleine période estivale apporte un changement en plus des correctifs de sécurité, voici ce que vous pouvez retrouver après l'installation :

Lors du visionnage d'un match de sport via l'application Apple TV, il est maintenant possible de relancer le match, de faire une pause, une avance rapide ou un retour en arrière

Correction des onglets dans Safari qui pouvaient parfois revenir à la page précédente sans que vous le demandiez

Correction du stockage de l'iPhone/iPad qui indiquait "plein" alors qu'il restait plusieurs Mo ou Go de stockage

Correction du ralentissement/arrêt de la réponse des appareils braille pendant l'utilisation de l'application Mail (fonction d'accessibilité)

Comment télécharger iOS 15.6 et iPadOS 15.6 ?

Nouveau dans l'écosystème Apple ?

On va vous expliquer comment mettre à jour votre iPhone et/ou iPad. Voici le chemin à suivre :

Ouvrez l'application "Réglages" sur votre appareil Appuyez sur "Général" Appuyez sur "Mise à jour logicielle" Acceptez les conditions générales Lancez le téléchargement de la mise à jour Lancez l'installation dès que le téléchargement est terminé

À noter qu'en période de forte demande, le téléchargement de la mise à jour peut se positionner comme étant en "attente", Apple réalise en parallèle une recherche d'un meilleur serveur pour que le téléchargement soit le plus rapide possible.



Pour ceux qui sont réticents à l'idée de télécharger, nous vous préviendrons si nous détectons une baisse d'autonomie ou des bugs suite à cette mise à jour. Toutefois, vu comment la période de bêta a été longue, il y a peu de chances que cela se produise.