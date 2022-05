iOS 15.5 et iPadOS 15.5 sont disponibles au téléchargement

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 27 min)

Julien Russo

2



Après un programme de bêta qui a duré pendant plusieurs mois, Apple publie ce soir les deux dernières versions majeures avant la sortie d'iOS 16 et d'iPadOS 16 à la rentrée. Dès maintenant, tous les clients Apple qui possèdent un iPhone et/ou iPad éligibles à iOS 15 peuvent télécharger la mise à jour 15.5 !

À vos téléchargements pour iOS 15.5

Feu vert pour le déploiement de la version définitive et ouverte au public des versions iOS 15.5 et iPadOS 15.5, plus besoin d'être développeur ou testeur public, vous pouvez télécharger tout de suite la mise à jour !

Cette nouvelle version apporte toutes les nouveautés qu'on a pu observer ces derniers mois sur les bêtas qui se sont succédées, en plus de correctifs :

La section Apple Cash de l'application Wallet accueille des boutons "Demander" et "Envoyer" pour faciliter la gestion de l'argent (US).

La fonction Universal Control dans iPadOS 15.5 nécessite macOS Monterey 12.4 minimum.

La fonction Universal Control n'a plus de statut de bêta sur macOS 12.4 et iPadOS 15.5.

Apple continue de développer son API "SportsKit".

Apple a renommé l'iTunes Pass dans Wallet en "Apple Balance".

Apple Podcasts inclut un nouveau réglage pour restreindre la quantité des épisodes stockés sur votre iPhone et supprimer automatiquement les anciens.

L'application Photos n'affiche plus les photos de "lieux sensibles" (liés à l'Holocauste) dans les résumés dynamiques.

On peut enfin voir la qualité du WiFi d'un HomePod sur l’app Maison via l'iPhone.

Officiellement, iOS 15.5 apporte les améliorations et les correctifs suivants :

Apple Podcasts inclut un nouveau réglage permettant de limiter le nombre d’épisodes stockés sur votre iPhone et de supprimer automatiquement les épisodes plus anciens.

Corrige un problème pouvant entraîner l’échec des automatisations du domicile déclenchées au départ ou à l’arrivée des personnes.

Comment télécharger iOS 15.5 et iPadOS 15.5

Depuis quelques minutes, les mises à jour vous attendent directement dans les réglages de votre iPhone et iPad. Voici le chemin à suivre pour lancer le téléchargement et l'installation des nouvelles versions :

Ouvrir l'application " Réglages "

" Se rendre dans " Général "

" Accéder à "Mise à jour logicielle"

Vous devrez accepter les conditions générales avant de lancer le téléchargement, dès que vous serez arrivé au 100%, vous pourrez lancer l'installation de la mise à jour sur votre appareil. Votre iPhone ou iPad redémarrera dès le début de la phase d'installation, cette opération peut prendre 4 à 5 minutes.



Nous restons attentifs sur les performances de ses mises à jour et surtout sur l'autonomie. Nous vous alerterons si nous constatons des réductions de performances ou un impact sur l'autonomie quotidienne. Comme d'habitude, on recommande à ceux qui ne sont pas "pressés" d'attendre 24h-48h avant d'installer la mise à jour, cela peut permettre d'éviter un problème d'autonomie de dernière minute qui n'aurait pas été détecté par Apple lors des bêtas. Parfois la batterie se vide rapidement avec les nouvelles versions majeures.