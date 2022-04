Universal Control sur iPadOS 15.5 nécessite d’avoir MacOS 12.4

Avant la sortie de macOS 12.3 et iPadOS 15.4 en version finale, nombreux sont ceux qui ont essayé, en vain, d'utiliser Universal Control en même temps que Sidecar entre Mac et iPad. Heureusement,...

Depuis quelques semaines, les développeurs d'Apple travaillent sur le développement de : iOS 15.2 et iPadOS 15.2. Les prochaines mises à jour majeures devraient sortir avant la fin de l'année,...

Apple a publié hier soir les versions "release candidate" d'iPadOS 15.2 et de macOS Monterey 12.1, indiquant clairement que la fonctionnalité très attendue du contrôle universel n'est pas...

Après une publication d'iOS 15.4 et d'iPadOS 15.4 il y a plus d'une semaine, Apple passe désormais au niveau supérieur en ouvrant ce soir un nouveau programme de bêta avec cette fois-ci iOS...

Il convient de noter que, bien que Universal Control ait été introduit avec iPadOS 15.4 et macOS 12.3, la fonctionnalité est toujours qualifiée de "bêta" par Apple. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre article sur le fonctionnement de Universal Control . Si vous êtes un développeur, vous pouvez désormais télécharger les dernières versions bêta des systèmes d'exploitation d'Apple en installant le profil adéquat depuis le portail dédié. Si vous utilisez la commande universelle entre iPad et Mac, n’hésitez pas à nous faire vos retours sur cette nouveauté qui a été mise au point pendant plusieurs années par Apple .

Comme l'explique le site Apple Developer , vous ne pouvez pas utiliser Universal Control entre des appareils fonctionnant sous des versions différentes d'iPadOS et de macOS. Cela signifie que si vous installez la version bêta d'iPadOS 15.5 sur votre iPad, vous devez installer la version bêta de macOS 12.4 sur votre Mac pour que le contrôle universel reste actif. Soit il ne s'agit d'un bug qui sera corrigé avant que la mise à jour ne soit diffusée au public, soit Apple a introduit un changement majeur qui nécessite un alignement des versions. Dans le cas où vous comptez sur le contrôle universel pour votre travail au quotidien, vous voudrez peut-être attendre un peu plus longtemps avant d'effectuer la mise à jour vers la version bêta d'iPadOS 15.5.

Apple a publié mardi soir les premières versions bêta pour iOS 15.5 , iPadOS 15.5, tvOS 15.5, watchOS 8.6 et macOS 12.4 pour les développeurs. Si les nouveautés ne sont pas encore toutes connues, les notes de version d'iPadOS 15.5 indiquent clairement que Universal Control peut ne pas fonctionner comme prévu si tous les appareils n'utilisent pas les dernières versions bêta.

