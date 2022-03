La version finale d'iOS 15.4 / iPadOS 15.4 est disponible pour tous

C'était prévu depuis le keynote du 8 mars, Apple vient de publier la version finale d'iOS 15.4 et d'iPadOS 15.4. Il s'agit d'une nouvelle version qui sera directement installée sur les iPhone SE 3 et iPad Air 5 tout juste présentés et qui seront lancés ce vendredi. Du côté des Mac, c’est MacOS 12.3 Monterey qui est disponible.

Comment installer iOS 15.4 sur iPhone / iPad ?

Tous les utilisateurs à partir de l'iPhone 6S peuvent télécharger le firmware iOS 15.4 sur iPhone ou iPadOS 15.4 sur iPad en se rendant dans l'application Réglages de leur appareil. Si vous activez les mises à jour automatiques, il suffira d'attendre un jour ou deux pour que le système vous la propose. Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant de procéder à la

Les nouveautés d'iOS 15.4

iOS 15.4 et iPadOS 15.4 en version finale introduisent plusieurs changements importants que l'on a découverts au cours des différentes bêtas qui se sont succédées depuis près de deux mois. Voici les nouveautés majeures :

Dites-nous si vous avez vu d'autres changements et si l'autonomie de votre iPhone n'a pas été affectée, cela arrive de temps en temps.