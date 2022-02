iOS 15.4 bêta 3 offre la possibilité de télécharger une mise à jour en 4G

Il y a 30 min

iOS

Julien Russo

1



Apple n'a jamais été motivé à l'idée d’offrir le téléchargement d'une grande mise à jour via les données cellulaires. Si en France nous avons des forfaits avec de la data illimitée, c'est loin d'être le cas à l'international où chaque Go est précieux. Après avoir autorisé les téléchargements de grosse MAJ de l'App Store en 4G ou 5G, Apple va bientôt proposer la même chose pour les mises à jour d'iOS sur iPhone.

Plus besoin de Wi-Fi

Vous avez une mise à jour à installer sur votre iPhone, mais vous n'êtes pas à votre domicile et donc vous n'avez pas de réseau Wi-Fi à proximité ? Pas de problème, il va bientôt être possible d'installer les dernières mises à jour d'iOS via les données cellulaires de votre forfait mobile sur toutes les générations d'iPhone.

Avec iOS 15.4, Apple ne va plus limiter le téléchargement des versions d'iOS qu'aux iPhone équipés d'un modem 5G, tous les utilisateurs d'iPhone qui sont éligibles à iOS 15 vont pouvoir profiter du téléchargement des futures mises à jour en OTA en 4G.



Cette nouveauté est apparue dans le 3e bêta d'iOS 15.4 qui a été mise en ligne hier soir. Avec cette technique, Apple pousse davantage les utilisateurs à installer les évolutions logicielles importantes pour les performances, la stabilité et surtout la sécurité.

Apple explique :

Utiliser les données cellulaires pour le téléchargement ? Si vous vous déconnectez du réseau Wi-Fi, vous pouvez poursuivre le téléchargement à l’aide de vos données cellulaires. Cela engendrera un surcoût auprès de votre opérateur.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, Apple vous enverra tout de même une alerte vous demandant si vous souhaitez réellement installer une mise à jour d'iOS depuis votre data mobile. Une bonne idée pour les utilisateurs qui possèdent des forfaits avec une petite enveloppe de data, cette décision d'Apple est évidemment bienveillante envers eux.



Si l'utilisateur appuie sur "Ne pas utiliser les données cellulaires", l'iPhone l'invitera à rejoindre un réseau Wi-Fi pour mettre à jour son iPhone. À noter qu'un minimum de 20% de batterie sera toujours exigé pour l'installation de la mise à jour après le téléchargement, sur ce point-là, rien ne change !



En France, le téléchargement d'une grosse mise à jour n'est pas très dérangeant puisqu'on retrouve des forfaits mobiles à petit prix et avec beaucoup de data. De plus, comparé aux opérateurs américains, notre débit est bridé quand l'enveloppe de data est dépassée, ce qui n'entraîne aucun surcoût supplémentaire sur la facture suivante.