Apple publie la bêta 3 pour iOS 15.4, iPadOS 15.4 et tvOS 15.4

Il y a 1 heure

iOS iPadOS

Medhi Naitmazi

1



Apple publie ce soir les troisièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS 15.4, iPadOS 15.4 et tvOS 15.4 aux développeurs à des fins de test. Ce nouveau firmware arrive une semaine après la diffusion par Apple des bêtas 2. Le rythme soutenu permet de penser que la version finale est proche.

Comment télécharger iOS 15.4 bêta ?

Les développeurs peuvent télécharger iOS 15.4 et iPadOS 15.4 par le biais de l'Apple Developer Center ou par voie hertzienne après avoir installé le profil approprié sur un iPhone ou un iPad.

Les nouveautés d'iOS 15.4

iOS et iPadOS 15.4 introduisent plusieurs changements importants. Sur les iPhone 12 et iPhone 13, il y a maintenant une option pour utiliser Face ID tout en portant un masque, sans qu'une Apple Watch soit nécessaire pour l'authentification. Face ID scanne la zone autour de vos yeux lorsque vous portez un masque.



Sur l'iPad, iPadOS 15.4 apporte la fonctionnalité tant attendue de contrôle universel. Associé à un Mac exécutant macOS Monterey 12.3, Universal Control permet de contrôler plusieurs Mac et iPad avec un seul curseur et un seul clavier. C'est une fonctionnalité qui fonctionne de manière transparente après l'installation des mises à jour, et elle est simple et intuitive à utiliser.



Il y a 37 nouveaux emojis avec l'ajout des caractères Emoji 14, donc vous pouvez maintenant utiliser des emojis qui incluent le visage qui fond, la lèvre qui mord, les mains en forme de cœur, les bulles, les haricots, le visage avec la bouche en diagonale, la main tournée vers le haut, les œufs, le troll, la batterie faible, le corail, le lotus, et plus encore comme l'homme enceint qui fait tant débat.



La deuxième bêta a introduit la prise en charge de la fonction "Tap to Pay", conçue pour permettre aux iPhones compatibles NFC d'accepter les paiements via Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d'autres portefeuilles numériques, sans nécessiter de matériel supplémentaire.



Certains indices nous permettent de penser qu'Apple devrait déployer la prise en charge des cartes d'identité et des permis de conduire numériques dans iOS 15.4.



Parmi les autres nouveautés, citons la prise en charge complète de ProMotion à 120 Hz pour les animations d'applications sur les iPhone 13 Pro, les certificats vaccinaux de l'UE dans l'application Wallet, la possibilité de désactiver les notifications pour les raccourcis automatisés, les commandes de luminosité du clavier dans Control Center sur l'iPad, un widget Apple Card, les notes du trousseau iCloud, la prise en charge de l'ajout de domaines de messagerie personnalisés à iCloud Mail directement sur l'appareil et une option SharePlay dans la feuille de partage.

Comment installer tvOS 15.4 ?

Les développeurs peuvent télécharger la nouvelle version bêta de tvOS 15.4 en téléchargeant un profil sur l'Apple TV à l'aide de Xcode.

Les nouveautés de tvOS 15.4

tvOS 15.4 ajoute la prise en charge des réseaux Wi-Fi captifs, ce qui signifie qu'un iPhone ou un iPad peut être utilisé pour connecter votre Apple TV à des réseaux qui nécessitent des étapes de connexion supplémentaires, comme dans les chambres d'hôtel.



La mise à jour introduit une file d'attente "Up Next" directement dans le lecteur vidéo pour faciliter le passage d'une émission à l'autre lorsque vous regardez la télévision. Elle vous permet de sélectionner votre file d'attente "Up Next" sans avoir à revenir à l'écran d'accueil.



tvOS 15.4 propose également un nouveau bouton de volume accessible depuis le lecteur vidéo, et l'option "Tap to Navigate" est de retour parmi les options d'accessibilité. Les contrôles de l'audio spatial ont également été repensés.