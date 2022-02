Le permis de conduire dans l'iPhone devrait être disponible à partir d'iOS 15.4

Hier à 22:08 (Màj hier à 23:04)

Services Apple iOS

Alexandre Godard

3



L'une des promesses faites par Apple en marge de la présentation d'iOS 15, c'est d'offrir la possibilité à ses utilisateurs d'enregistrer leur permis de conduire dans le Wallet de leur iPhone. Une fonction qui peine à venir même si les dernières rumeurs nous laissent croire qu'iOS 15.4 sera la bonne.

Le permis de conduire arrive dans l'iPhone, mais pas chez nous...

Lors de l'annonce d'iOS 15 l'année dernière, Apple a promis que le permis de conduire allait pouvoir être inséré dans le Wallet (Cartes en français) par les utilisateurs américains de certains États dans un premier temps.



Un lancement qui devrait s'opérer en douceur, même s'il faudrait avant toute chose que la fonction soit proposée aux utilisateurs. Nous approchons à grand pas d'iOS 15.4 et après presque cinq mois depuis la sortie d'iOS 15, nous n'avons toujours aucune trace.



Aucune trace, jusqu'à aujourd'hui. Comme le souligne MacRumors, une nouvelle ligne de code apparue dans la deuxième bêta d'iOS 15.4, sortie il y a quelques heures, mentionne quelques expressions liées à cette fonction. On y retrouve même cette phrase "Découvrez quand votre permis de conduire ou votre ID d'état est prêt à être utilisé et obtenez des mises à jour importantes sur votre ID".



Au cas où vous l'aurez oublié, lorsque Apple activera cette fonctionnalité, les utilisateurs d'iPhone concernés pourront de manière totalement sécurisée et officielle enregistrer un permis de conduire dans le Wallet, comme il est déjà possible de le faire avec une carte de crédit.

Au vu de ces nouvelles informations, il y a fort à parier que le grand lancement officiel devrait surgir lors de la sortie d'iOS 15.4 en version définitive. Une version qui s'annonce très chargée en nouveautés. Rappelons d'ailleurs qu'Apple annonce sur son site web que le lancement du permis de conduire dans l'iPhone est prévu pour début 2022, ce qui colle parfaitement avec les informations ci-dessus.



Huit États américains devraient se lancer en premier avant d'être rapidement rejoints par les autres. À noter que certains comme la Floride ou encore le Colorado proposent déjà leur propre système via une application d'identification numérique. Apple ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un accord en quelques mois.



Pour ce qui est de l'Europe et plus précisément de la France, il va malheureusement falloir être patient. S'il n'y a visiblement aucun souci du côté d'Apple pour étendre cette fonction à travers le monde, on semble moins pressé du côté des instances européennes et du gouvernement français. Néanmoins, dans un monde ou tout devient de plus en plus digital, le permis de conduire dans le Wallet devrait tôt ou tard arriver par chez nous.