L'iPhone 15 Pro Max devrait représenter 40% des ventes de cette année selon TrendForce

C'est toujours la même question avant chaque lancement d'iPhone : "est-ce que les nouveaux iPhone vont pulvériser la quantité d'expéditions du précédent modèle ou vont au contraire connaître une baisse des ventes ?". S'il est difficile d'avoir une estimation précise (surtout en période d'inflation), certains analystes sont très confiants vis-à-vis des performances de la future gamme d'iPhone.

L'iPhone 15 Pro Max devrait être le "gros succès" de l'année

Selon les nouvelles projections de TrendForce (une société reconnue pour ses études de marché fiables) l'iPhone 15 Pro Max est en voie de devenir le modèle phare de l'année. Il est estimé que ce modèle pourrait représenter 40 % des ventes totales des iPhone de l'année en cours, malgré un prix augmenté de 100€.



L'une des principales raisons pour lesquelles l'iPhone 15 Pro Max serait si convoité est son objectif périscope exclusif, une caractéristique qui distingue ce modèle de ses prédécesseurs et de ses concurrents. Il est clair qu'Apple espère que cet objectif innovant sera le principal moteur de la demande, même avec un prix légèrement plus élevé.

Il est prévu que la gamme iPhone 15 tout entière soit un succès retentissant avec une projection de ventes s'élevant à 80 millions d'unités. Cela signifierait une croissance impressionnante de 6 % par rapport aux ventes de la gamme iPhone 14 qui avait souffert d'une disponibilité limitée pour le modèle Pro.

Le règne des modèles Pro

Comme ce fut le cas l'année précédente, les modèles Pro, comprenant à la fois le Pro et le Pro Max, sont prévus pour éclipser les modèles standard et Plus en termes de popularité. Ensemble, les modèles Pro devraient compter pour 60 % des ventes totales de cette année.

Pour donner une idée de la répartition attendue des ventes entre les différents modèles, sur 10 iPhone 15 vendus :

4 seraient des Pro Max,

2 seraient des Pro,

et les 4 restants seraient répartis entre les modèles standard et Plus.

La prédiction selon laquelle l'iPhone 15 Pro Max se vendrait deux fois plus que l'iPhone 15 Pro est une excellente nouvelle pour Apple. Cette dynamique pourrait augmenter considérablement le prix de vente moyen, boostant ainsi les marges et les bénéfices de l'entreprise.



