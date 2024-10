IDC : le Vision Pro n'atteindrait même pas les 500 000 ventes cette année

L'ordinateur spatial d'Apple, le Vision Pro, ne s'est pas encore vendu à 100 000 exemplaires au cours du trimestre qui a suivi son lancement aux États-Unis en février, selon le cabinet d'études IDC. Malgré son lancement dans neuf nouvelles régions du monde, dont la France, la firme n'en écoulerait pas plus d'un demi-million, au mieux.

Des ventes moins bonnes que prévues

Le casque de réalité mixte aurait vu ses ventes chuter de 75 % au cours du trimestre actuel selon IDC, mais le lancement international du Vision Pro ce mois-ci devrait compenser. Du moins, dans un premier temps. Passé les fans absolus de la marque, les influenceurs et les curieux au portefeuille bien rempli, la perspective à moyen terme n'est pas bonne.

IDC estime qu'une version plus abordable, un Vision standard, coûtant environ la moitié du prix de l'appareil actuel (4 000 euros), devrait raviver l'intérêt pour 2025, mais les ventes ne devraient pas augmenter de manière significative au cours de l'année à venir. L'Apple Vision Pro sera lancé en France, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Allemagne ce vendredi 12 juillet.



Si vous nous suivez, vous savez que les avis sur l'appareil sont globalement contrastés. La plupart des utilisateurs ont été impressionnés par le matériel et la technologie introduits par le Vision Pro, nous y compris lors de notre test du casque Apple, mais des questions se posent quant à la place l'appareil dans la gamme, à l'efficacité dans un flux de travail, au poids et au confort, ainsi qu'à la réalité virtuelle en général. Les utilisateurs américains ont également critiqué le manque de contenu pour l'appareil.



Francisco Jeronimo, vice-président d'IDC, a déclaré :

Le succès de la Vision Pro, quel que soit son prix, dépendra en fin de compte du contenu disponible. Alors qu'Apple étend le produit aux marchés internationaux, il est crucial que le contenu local soit également disponible.

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait déjà du mal à produire 400 000 casques pour l'année en cours, en raison de la complexité de la fabrication. Toutefois, Apple travaillerait déjà sur une nouvelle version de l'Apple Vision Pro pour 2025, avec un prix réduit. Mais on ne sait pas encore s'il s'agit du Vision ou du Vision Pro 2. Si le prix en baisse fera mécaniquement augmenter les ventes, reste à savoir dans quelles proportions.



Vous êtes convaincus par le Vision Pro ?