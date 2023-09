Finalement, pas d'iPhone 15 Ultra cette année selon Mark Gurman

Ce n'est donc clairement pas un iPhone 14s Pro, mais bien une véritable évolution. Seul hic, tout ceci devrait entrainer une augmentation substantielle du prix. Les dernières rumeurs parlent d'une hausse de 100 à 200 euros, ce qui positionnerait le moins cher des iPhone 15 Pro à plus de 1500 euros ! Si vous préférez les modèles moins chers, consultez notre article sur les nouveautés de l'iPhone 15 / 15 Plus . Réponse le 12 septembre avec le keynote Apple !

En répondant à Majin Bu qui avançait le lancement d'un iPhone 15 Pro et d'un iPhone 15 Ultra, Mark Gurman s'est donc dédit, tout en laissant la porte ouverte pour l'iPhone 16 Ultra. Pas très crédible.

La première rumeur d'un iPhone 15 Ultra remonte à septembre 2022, au moment de la sortie des iPhone 15. Rapidement, l'information de Mark Gurman a été corroborée par plusieurs éminents spécialistes, comme Ming-Chi Kuo . Puis de février 2023 à août, nous n'avons plus rien entendu à ce sujet. La nouvelle nomenclature potentielle de la gamme iPhone a refait surface il y a quelques jours, quand notre confrère d'AppleInsider a affirmé que la firme de Cupertino prévoyait bel et bien un iPhone 15 ULTRA tout en haut de sa gamme 2023.

Après nous l'avoir rabâché tout au long de l'année, Mark Gurman de Bloomberg fait un pas en arrière (voire deux), en nous expliquant qu'il n'y aurait pas d'iPhone 15 Ultra cette année. Le journaliste américain répondait au leaker Majin Bu qui annonçait qu'Apple allait proposer un iPhone 15 Pro Max ET un iPhone 15 Ultra. Une rumeur étonnante, insensée, folle.

