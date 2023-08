Inflation : l'iPhone 15 Pro commencerait à plus de 1 500 euros !

C'est la douche froide, en pleine chaleur estivale (oui, l'été il fait chaud). L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max (aussi appelé Ultra) seront au moins 100 dollars plus chers que leurs prédécesseurs, selon DigiTimes. Pire, l'augmentation du prix pourrait même atteindre les 200 dollars. Quand on connait le taux de conversion assez spécifique d'Apple, on peut tabler sur au moins 100 à 200 euros de plus en France.

Merci l'inflation

Actuellement, l'iPhone 14 Pro est proposé à partir de 999 dollars et l'iPhone 14 Pro Max à partir de 1 099 dollars outre-Atlantique. En France, et en Europe en général, le prix est de 1 329 euros pour l'iPhone 14 Pro et de 1 479 euros pour l'iPhone 14 Pro Max (+ 200 euros par rapport à la version "13"), ce qui est déjà très élevé (hors nos magnifiques promotions). Si l'économie russe semble toujours à peu près se tenir, celles des pays qui la boycotte souffre de plus en plus. C'était sans compter sur une nouvelle hausse tarifaire. Selon les prévisions de DigiTimes, le prix de l'iPhone 15 Pro entre 1 099 et 1 199 dollars et celui de l'iPhone 15 Pro Max entre 1 199 et 1 299 dollars. Comprenez que l'iPhone 15 Pro pourrait commencer à 1 529 euros et l'iPhone 15 Ultra / Pro Max à 1 679 euros, dans le pire des cas.



L'augmentation significative du prix pourrait freiner les ventes des nouveaux d'iPhone 15 Pro cette année, pour les ramener à environ 77 millions d'unités en 2023. Cela correspond au plus fort déclin de l'industrie des smartphones depuis 2007, avec plus de 5 % d'écart d'une année sur l'autre.

En début d'année, Mark Gurman a rapporté qu'Apple envisageait d'augmenter le prix de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max. Plus récemment, l'analyste Jeff Pu a également déclaré que les modèles iPhone 15 Pro pourraient être plus chers que les modèles iPhone 14 Pro. Mais les deux n'ont évoqué "que" 100 dollars de hausse, ce qui n'est déjà pas négligeable.



Il sera difficile de justifier les nouveautés, à savoir un cadre en titane, un design revu avec des bords légèrement arrondis, des bordures très fines autour de l'écran, une puce A17 et un ou deux coloris (rouge foncé et bleu foncé).



Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro / Ultra devraient être dévoilés lors d'un keynote le mardi 12 septembre. Si cela se confirme, les précommandes devraient avoir lieu le vendredi 15 septembre, et le lancement le vendredi 22 septembre. Les clients peuvent également s'attendre à une nouvelle Apple Watch 9 et à une Apple Watch Ultra 2 de couleur noire.



Finalement, l'Apple Vision Pro à 3 499 dollars ne sera pas si cher que ça à sa sortie...