L'iPhone 15 Pro Max serait plus cher, la production de masse en août

Encore et toujours l'iPhone 15. Après les informations sur le stockage de base, Jeff Pu de Haitong International Tech Research, nous indique que la production de masse de la série iPhone 15 devrait débuter en août, avec une prévision d'environ 84 millions d'unités fabriquées pour le deuxième semestre de 2023. Cela représente une augmentation d'environ 12 % par rapport à la production de l'iPhone 14 de l'année dernière, ce qui suggère qu'Apple anticipe une forte demande. Cependant, l'analyste avertit que le prix de l'iPhone 15 Pro Max sera probablement plus élevé que celui de l'iPhone 14 Pro Max, qui débute à 1 099 $.

Un iPhone 15 Pro Max encore plus cher

Pour justifier la hausse tarifaire, il est prévu que l'iPhone 15 Pro Max dispose de fonctionnalités exclusives absentes de l'iPhone 15 Pro de base.

Au cours des dernières générations, les modèles Pro et Pro Max étaient identiques en termes de spécifications, à l'exception de la taille de l'écran (et de la batterie). Cependant, cela devrait changer cette année. On s'attend à ce que le nouveau zoom périscopique soit exclusif à l'iPhone 15 Pro Max, offrant ainsi au plus cher des iPhone le meilleur système de caméra. Ce zoom périscopique permettra un zoom optique plus élevé par rapport aux iPhone précédents, atteignant environ 6x, par rapport aux 3x actuels. De plus, les capteurs de l'appareil photo des modèles Pro et Pro Max seront améliorés avec l'utilisation de nouvelles lentilles à trois étages, ce qui pourrait améliorer la qualité d'image globale. Autre argument, les "Pro" auraient un stockage de 256 Go de base.



L'annonce officielle de l'iPhone 15 est prévue pour septembre prochain, probablement lors d'un événement médiatique associé l'Apple Watch de nouvelle génération. En plus des améliorations de l'appareil photo, les clients peuvent s'attendre à un design légèrement modifié, à une finition en titane sur les "Pro", à l'adoption d'un nouveau bouton d'action à la place de l'interrupteur de sourdine, et à un remplacement du port Lightning par un connecteur USB-C pour des transferts de données conformes aux normes et une charge rapide. Sans oublier la Dynamic Island et l'appareil photo 48 mégapixels sur tous les modèles.



Reste qu'on ne connaît pas encore l'inflation que subirait l'iPhone 15 Pro Max. On pourrait dépasser les 1500 euros de base...