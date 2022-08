L'iPhone 14 Pro et Pro Max devraient avoir 256 Go de stockage minimum

Ces dernières années, Apple a fait progresser le stockage minimal de ses iPhone à plusieurs reprises, on est passé de 16 Go à 32 Go, à 64 Go et maintenant à 128 Go. Pourquoi ces changements ? Car Apple a conscience que nos habitudes évoluent, que nous téléchargeons toujours plus d'applications et que les développeurs augmentent considérablement la taille de leurs apps.

256 Go minimum pour les iPhone 14 Pro ?

Vous l'avez probablement vu hier, les iPhone 14 devraient augmenter de prix comparés à la gamme d'iPhone actuelle, une nouvelle annoncée par Ming-Chi Kuo qui a énormément déçu. Cependant, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max pourraient compenser cette hausse tarifaire en offrant plus d'espace de stockage. Selon un rapport publié en juin par la société de recherche taïwanaise TrendForce, la capacité de stockage de base de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max pourrait être de 256 Go, une évolution significative, surtout quand on sait que les iPhone 13 Pro démarrent à 128 Go.

Cette rumeur est à prendre avec des pincettes, car TrendForce obtient les informations directement depuis la chaîne d'approvisionnement d'Apple, certaines sources peuvent parfois se tromper. Toutefois, si on suit cette indiscrétion, voici à quoi pourraient ressembler les stockages proposés aux consommateurs avec la gamme iPhone 14 :

iPhone 14 : 128 Go, 256 Go et 512 Go

iPhone 14 Max : 128 Go, 256 Go et 512 Go

iPhone 14 Pro : 256 Go, 512 Go et 1 To

iPhone 14 Pro Max : 256 Go, 512 Go et 1 To

Apple devrait annoncer les iPhone 14 dans le cadre d'un événement qui aura lieu à la rentrée. Plusieurs nouveautés pourraient voir le jour sur cette gamme, les rumeurs parlent d'une disparition de l'encoche au profit d'une pilule + d'un trou pour les iPhone 14 Pro, d'une puce A15 améliorée pour l'iPhone 14 et iPhone 14 Max et d'une puce A16 pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max, de 6 Go de RAM pour l'ensemble des nouveaux iPhone (LPDDR4X pour les non Pro et LPDRR5 pour les Pro)...