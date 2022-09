La 4K ProRes uniquement disponible à partir de l'iPhone 14 Pro avec 256 Go de stockage

Vous connaissez la musique, il y a la présentation produit en direct puis il y a les petites lignes en bas de page sur la fiche produit qui apportent quelques précisions et parfois des mauvaises surprises. Comme l'an passé, le mode 4K ProRes 30 i/s est disponible sur les iPhone 14 Pro 256 Go, 512 Go et 1 To. Pour le modèle de base en 128 Go, ce ne sera pas possible.

4K ProRes : L'iPhone 14 Pro 128 Go exclu de l'équation

Ce n'est pas une info mais simplement un rappel à l'ordre. Comme l'année dernière avec l'iPhone 13 Pro, l'enregistrement vidéo en 4K ProRes est réalisable uniquement si vous possédez au moins 256 Go de stockage sur votre iPhone 14 Pro. Apple l'indique en bas de page de la présentation produit.



Étant donné la taille monumentale des fichiers dans cette définition, Apple juge intelligent de ne pas la proposer sur le modèle disposant seulement de 128 Go de stockage. Sur le modèle de base (128 Go), il faudra se contenter du 1080p à 30 images par seconde. Pour rappel, Apple indique qu'une vidéo d'une minute en 4K ProRes pèse en moyenne 6 Go.

Pour rappel, le nouveau capteur 48 Mpx de l'iPhone 14 Pro serait lui aussi gourmand en stockage. D'après les premiers retours, une photo pèserait à elle seule 80 Mo. Quoi qu'il en soit, si vous réalisez des vidéos avec le mode ProRes, nous ne pouvons que vous conseiller de les exporter ailleurs que sur votre iPhone une fois qu'elles ne vous sont plus utiles dans l'immédiat, et du coup, d'acheter un iPhone 14 Pro avec minimum 256 Go de stockage.