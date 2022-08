Jeff Pu est sûr que l'iPhone 14 Pro commencera avec 128 Go de stockage

Le mois d'août ne sera pas le mois d'août sans ses rumeurs sur le prochain iPhone, ou plutôt sur les prochains iPhone. Le dernier débat en date concerne la capacité de stockage de base de l'iPhone 14 Pro. Alors que certains annonçaient un passage à 256 Go minimum, d'autres jouent les rabat-joie en expliquant qu'Apple n'augmentera pas l'espace disque.

Toujours 128 Go de base ?

Alors que le cabinet d'études TrendForce prévoyait que les iPhone 14 Pro pourraient commencer avec 256 Go de disque, l'analyste Jeff Pu, de Haitong International, a rétorqué que les prochains modèles Pro continueront de proposer 128 Go de stockage en version de base. Pour être tout à fait exact, l'analyste avait évoqué la possibilité que l'iPhone 2022 soit mieux doté, avant de revenir sur ses propos. Jeff Pu est certain que les modèles Pro resteront disponibles dans les mêmes capacités de stockage que les modèles iPhone 13 Pro, à savoir 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Sur la base de notre récente enquête sur la chaîne d'approvisionnement, nous maintenons notre plan de construction de l'iPhone 14 à 91 millions en 2H22, contre 84 millions pour l'iPhone 13 en 2H21, car il n'y a pas de problème significatif sur la chaîne d'approvisionnement. Il faudra ensuite surveiller le prix de l'iPhone 14 et le temps d'attente lorsqu'il arrivera sur le marché.



En ce qui concerne les spécifications, nous ajoutons 128 Go de stockage à la gamme Pro.

Voilà qui devrait faire jaser, d'autant que l'analyste Ming-Chi Kuo a récemment parlé d'une hausse de prix sur toute la gamme, avec des tarifs qui s'envoleront d'au moins 10%.



En France, l'iPhone 13 Pro commence à 1159 euros et l'iPhone 13 Pro Max à 1259 euros. Si le prix des modèles Pro devait augmenter de 10 %, l'iPhone 14 Pro pourrait commencer à 1 275 euros, tandis que l'iPhone 14 Pro Max pourrait commencer à 1 385 euros. La rumeur d'une augmentation de prix pourrait être due à l'inflation, aux nouvelles fonctionnalités attendues pour les modèles iPhone 14 Pro, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à d'autres facteurs.

Quelles nouveautés pour les iPhone 14 Pro ?

Les principales nouveautés attendues pour l'iPhone 14 Pro comprennent une nouvelle découpe en forme de pilule et un trou remplaçant l'encoche, une puce A16 plus rapide, un appareil photo arrière amélioré de 48 mégapixels prenant en charge l'enregistrement vidéo 8K et un écran toujours actif qui affiche l'heure, la date et les nouvelles fonctionnalités d'iOS 16 comme les widgets de l'écran de verrouillage et l'icône du pourcentage de la batterie.



Apple devrait annoncer les iPhone 14 en septembre comme d'habitude, donc nous ne sommes plus qu'à quelques semaines de l'officialisation. Nous pensons que le keynote aura lieu le 13 septembre.