Apple modifie sa pub de lancement de l'iPhone 14 sur fond de racisme

Fait rare, Apple a mis à jour les vidéos diffusées sur les médias sociaux, notamment sur YouTube, de sa publicité de lancement de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus. Les publicités originales utilisaient un extrait de la chanson Biggest d'Idris Elba, avec des paroles répétant le mot "Biggest".

Biggest ou Niggest ?

Mais quel est le problème ? La façon dont le mot était prononcé dans la chanson a fait que certaines personnes ont plutôt entendu une insulte raciale plutôt que le message de base. La publicité est devenue une sorte de mème viral presque immédiatement après sa sortie en septembre. Deux mois plus tard, Apple a réagi de manière radicale en supprimant entièrement les paroles de la bande-son de la publicité.

Si vous regardez la vidéo de lancement de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus sur YouTube aujourd'hui, vous n'entendrez plus du tout de paroles. Au lieu de cela, seule la bande-son instrumentale est diffusée, ce qui fait un rend les scènes rythmées de la publicité un peu étranges, mais a manifestement été fait pour éviter la confusion involontaire des mots qui a pu choquer certaines personnes. Cependant, Apple cite toujours la chanson d'Elba dans la description de la vidéo.



Les paroles originales étaient quelque chose comme "Biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, it's the biggest bounce of the summer". Il s'agissait manifestement d'une référence au "plus grand" nouvel iPhone de base, avec l'introduction de l'iPhone 14 Plus, doté d'un écran de 6,7 pouces. Il faut croire que les syllabes prononcées de "biggest" se superposant à la musique ont pu être perçues comme le mot "niggest" qui peut être traduit comme "le plus noir". Nous l'avons réécoutée, la différence est pourtant perceptible.

Selon vous, Apple a-t-elle eu raison d'agir ainsi ?